Англия19 декабря 2023, 21:05 | Обновлено 19 декабря 2023, 21:08
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3
Дали отдохнуть. Мудрик остался вне стартового состава Челси
Игрок остался в запасе
19 декабря 2023, 21:05 | Обновлено 19 декабря 2023, 21:08
499
3
В 22:00 начнется матч четвертьфинала Кубка английской лиги между Челси и Ньюкаслом. Украинский вингер Синих Михаил Мудрик остался в запасе.
Михаил до этого в четырех матчах кряду выходил в стартовом составе. Всего в сезоне провел 16 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Недавно команды встречались в АПЛ, Ньюкасл выиграл со счетом 4:1.
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Комментарии 3
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це не "дали відпочити", це Мудрик не скористався наданими можливостями. Думаю, під в оренду в міжсезоння
бо мудрик,як і лунін - дно!
Якось пох
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