Дали отдохнуть. Мудрик остался вне стартового состава Челси

В 22:00 начнется матч четвертьфинала Кубка английской лиги между Челси и Ньюкаслом. Украинский вингер Синих Михаил Мудрик остался в запасе.

Михаил до этого в четырех матчах кряду выходил в стартовом составе. Всего в сезоне провел 16 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Недавно команды встречались в АПЛ, Ньюкасл выиграл со счетом 4:1.