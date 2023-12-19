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Англия
19 декабря 2023, 21:05 | Обновлено 19 декабря 2023, 21:08
499
3

Дали отдохнуть. Мудрик остался вне стартового состава Челси

Игрок остался в запасе

19 декабря 2023, 21:05 | Обновлено 19 декабря 2023, 21:08
499
3
Дали отдохнуть. Мудрик остался вне стартового состава Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В 22:00 начнется матч четвертьфинала Кубка английской лиги между Челси и Ньюкаслом. Украинский вингер Синих Михаил Мудрик остался в запасе.

Михаил до этого в четырех матчах кряду выходил в стартовом составе. Всего в сезоне провел 16 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Недавно команды встречались в АПЛ, Ньюкасл выиграл со счетом 4:1.

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Челси Ньюкасл Михаил Мудрик Кубок английской лиги по футболу
Источник Sport.ua
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Serhii P.
це не "дали відпочити", це Мудрик не скористався наданими можливостями. Думаю, під в оренду в міжсезоння
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+1
Saar
бо мудрик,як і лунін - дно!
Ответить
0
Перець
Якось пох
Ответить
-1
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