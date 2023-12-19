Экс-хавбек Металлиста и Карпат присоединился к обновленной Ниве из Бузовой

Как стало известно Sport.ua, левый вингер Даниил Кныш начал подготовку к весенней части сезона под руководством Романа Локтионова, который сейчас, по сути, тренирует сразу две команды – перволиговую «Ниву» из Бузовой и второлиговую «Кудровку».

С 18 декабря названные коллективы проводят общий сбор на тренировочной базе «Нивы».

27-летний Кныш в текущем сезоне провел за бузовчан 18 официальных матчей, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Ранее выпускник академии «Динамо» поиграл за молодежную команду киевлян, каменскую «Сталь», «Калуш», «Минай», «Металлист» и «Карпаты».

В начале декабря Даниил Кныш рассказал Sport.ua, как футболисты «Нивы» узнали об отказе от клуба его бывшего владельца Октая Эфендиева.

По нашей информации, помимо Кныша, из старого состава «Нивы» в коллективе остался 26-летний голкипер Роман Лепка (8 матчей в нынешнем сезоне).

Смешанная команда «Нивы» и «Кудровки» 20 декабря проведет первый из двух запланированных на конец года спаррингов – с лидером Открытого чемпионата Киевской области ФК «Лесное».

Перволиговая «Нива» из Бузовой пробилась в группу «Чемпионская», где весной стартует с 9-й турнирной позиции.

«Кудровка» – дебютант Второй лиги, перед которой уже в этом сезоне стоит задача завоевать путевку в Первую лигу. На данный момент команда занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 11 очков.

Ранее владелец «Нивы» и «Кудровки» Роман Солодаренко поделился со Sport.ua планами относительно двух своих клубов.