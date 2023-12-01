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  4. Даниил КНЫШ: «О закрытии Нивы узнали из командного чата»
Украина. Первая лига
01 декабря 2023, 16:19 |
556
0

Даниил КНЫШ: «О закрытии Нивы узнали из командного чата»

Один из лидеров «Нивы» рассказал о закрытии команды

01 декабря 2023, 16:19 |
556
0
Даниил КНЫШ: «О закрытии Нивы узнали из командного чата»
dynamo.kiev.ua. Даниил Кныш

Как гром среди ясного неба сегодня прозвучала информация о том, что «Нива» из Бузовой, которая осенью пробилась в «элитный раунд» Первой лиги, снимается с чемпионата.

Sport.ua связался с одним из ведущих игроков «Нивы» Даниилом Кнышем и попросил прокомментировать ситуацию.

— О том, что президент «Нивы» решил приостановить деятельность клуба, широкой общественности стало известно сегодня после комментария главного тренера Игоря Жабченко. А когда об этом узнали футболисты?
— Вчера вечером сообщили в чате команды, завтра всем отдадут документы...

— Как думаете, могли повлиять на решение руководства не очень удачные результаты команды в конце первого этапа?
— Почему неудачные? Мы решили задачу, которую нам поставили, пробились в первую пятерку. Хоть не так уверенно, но решили.

— Когда уходили в отпуск, вам объявляли ориентировочные планы на зимние сборы?
— Нет, никакой информации не было.

— То есть действительно как снег на голову...
— Так и есть, все в команде в шоке.

— Ну приглашения будут, а вот коллектива не станет...
— Ну такая жизнь, надо искать команду. Времени еще много, но ситуация не из приятных.

— Вам вообще в последнее время часто приходится менять клубы. С одной стороны, уже, видимо, привыкли, а с другой, такое может и надоесть. Чего больше?
— Да, конечно, надоело. Это же всегда переезды, новые города, новый коллектив. Только здесь привыкли друг к другу, жена устроилась на работу недавно, и вот опять надо все с начала.

Нынешний сезон для «Нивы» из Бузовой только второй в профессиональном футболе. По итогам прошлого команда под руководством Сергея Карпенко выиграла чемпионат Второй лиги. В Первой лиге «Нива» стартовала уже под руководством Игоря Жабченко. В 18 матчах его подчиненные набрали 27 очков, заняли 4-е место в группе А и весной должны были стартовать в «чемпионском раунде».

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Источник Sport.ua
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