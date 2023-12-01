Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны

Клуб Первой лиги «Нива» Бузовая прекращает свою деятельность на период войны. Об этом сообщил спортивный журналист Владимир Зверов.

По словам главного тренера «Нивы» Игоря Жабченко, президент клуба Октай Эфендиев не против возобновить работу клуба после войны, после победы. А сейчас планирует больше средств направлять на ВСУ.

Ранее сообщалось, что амбициозный новичок Первой лиги настроен усиливаться во время зимнего трансферного окна.

«Нива» Бузовая по итогам первого этапа Первой лиги вышла в верхнюю 10-ку команд, которые весной будут разыгрывать путевки в УПЛ.