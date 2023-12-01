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Украина. Первая лига
01 декабря 2023, 12:12 | Обновлено 01 декабря 2023, 13:16
3273
0

Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны

Президент «Нивы» Бузовая планирует больше средств направлять на ВСУ

01 декабря 2023, 12:12 | Обновлено 01 декабря 2023, 13:16
3273
0
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
ФК. Нива Бузовая

Клуб Первой лиги «Нива» Бузовая прекращает свою деятельность на период войны. Об этом сообщил спортивный журналист Владимир Зверов.

По словам главного тренера «Нивы» Игоря Жабченко, президент клуба Октай Эфендиев не против возобновить работу клуба после войны, после победы. А сейчас планирует больше средств направлять на ВСУ.

Ранее сообщалось, что амбициозный новичок Первой лиги настроен усиливаться во время зимнего трансферного окна.

«Нива» Бузовая по итогам первого этапа Первой лиги вышла в верхнюю 10-ку команд, которые весной будут разыгрывать путевки в УПЛ.

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Нива Бузовая Первая лига Украины российско-украинская война снятие с чемпионата чемпионат Украины по футболу Владимир Зверов
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