Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как выглядит турнирная таблица чемпионской группы Первой лиги
Украина. Первая лига
26 ноября 2023, 06:16 | Обновлено 26 ноября 2023, 06:50
1335
0

Как выглядит турнирная таблица чемпионской группы Первой лиги

После первого раунда 20 команд распределены на две группы

26 ноября 2023, 06:16 | Обновлено 26 ноября 2023, 06:50
1335
0
Как выглядит турнирная таблица чемпионской группы Первой лиги
ФК Карпаты

В Первой лиге завершился 18-й тур, ставший заключительным в первом раунде.

В Группе А Прикарпатье справилось с заданием на осень и финишировало на пятом месте. Участие в чемпионском раунде коллектива из Ивано-Франковска обеспечило победу над Агробизнесом и поражение Буковины. Металлист на выезде обыграл Хуст и поднялся со дна турнирной таблицы. Эпицентр в очном противостоянии не оставил шансов Бузовской Ниве и ушел за зимнюю паузу на втором месте.

В группе B интриги по борьбе за участие весной в чемпионском раунде не было. Запорожский Металлург своим поражением от Диназа не оставил никаких шансов на пятое место. Таким образом, места в топ-5 гарантировали себе Мариуполь и Полтава. На последних секундах гол Романченко помог Чернигову уйти с последнего места.

После первого раунда 20 команд распределены на две группы

Итоговое положение в первом раунде

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Оцениваю первую часть сезона для ЛНЗ на тройку»
СКРИПНИК: «По сравнению с полем в матче с Минаем – это была Маракана»
ДАХНОВСКИЙ: «Невероятные эмоции. Я три месяца не играл. Сумасшедшая игра»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины статистические расклады Металлург Запорожье Полтава Чернигов Нива Тернополь Карпаты Львов Горняк-Спорт Виктория Сумы (Николаевка) Кремень Кременчуг Металлист Харьков Прикарпатье Ивано-Франковск Ингулец Агробизнес Диназ Вышгород Эпицентр Каменец-Подольский Левый берег Нива Бузовая Буковина Черновцы Подолье Хмельницкий Хуст ФСК Мариуполь
Источник ПФЛ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Футбол | 25 ноября 2023, 12:20 5
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали

Среди них есть и украинец…

Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Бокс | 25 ноября 2023, 15:04 2
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов

Джейсон Гаверн уверен, что у британца больше динамита в перчатках

15-летний игрок дебютировал за Милан. Он стал самым молодым в Серии A
Футбол | 26.11.2023, 03:45
15-летний игрок дебютировал за Милан. Он стал самым молодым в Серии A
15-летний игрок дебютировал за Милан. Он стал самым молодым в Серии A
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
Футбол | 25.11.2023, 23:31
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Футбол | 25.11.2023, 21:27
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
25.11.2023, 16:48 2
Футбол
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
24.11.2023, 20:39 3
Футбол
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
24.11.2023, 21:05 212
Футбол
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
24.11.2023, 15:02 6
Футбол
Ничья Шахтера и Полесья, Ла Лига хвалит Довбика, три украинца в Жироне
Ничья Шахтера и Полесья, Ла Лига хвалит Довбика, три украинца в Жироне
25.11.2023, 06:57
Другие виды
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
24.11.2023, 17:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем