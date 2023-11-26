Как выглядит турнирная таблица чемпионской группы Первой лиги

В Первой лиге завершился 18-й тур, ставший заключительным в первом раунде.

В Группе А Прикарпатье справилось с заданием на осень и финишировало на пятом месте. Участие в чемпионском раунде коллектива из Ивано-Франковска обеспечило победу над Агробизнесом и поражение Буковины. Металлист на выезде обыграл Хуст и поднялся со дна турнирной таблицы. Эпицентр в очном противостоянии не оставил шансов Бузовской Ниве и ушел за зимнюю паузу на втором месте.

В группе B интриги по борьбе за участие весной в чемпионском раунде не было. Запорожский Металлург своим поражением от Диназа не оставил никаких шансов на пятое место. Таким образом, места в топ-5 гарантировали себе Мариуполь и Полтава. На последних секундах гол Романченко помог Чернигову уйти с последнего места.

После первого раунда 20 команд распределены на две группы

Итоговое положение в первом раунде