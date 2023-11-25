Кто борется за УПЛ? Известны все участники Чемпионской группы Первой лиги

Состоялись 5 матчей очередного тура Первой лиги в группе Б, которые стали последними в чемпионате в этом году. Теперь команды двух групп будут поделены на Чемпионскую группу и Группу выживания. Сезон продолжится весной.

В чемпионскую группу, которая поборется за УПЛ, вошли Карпаты, Эпицентр, Агробизнес, Нива Бузовая, Прикарпатье, Ингулец, Левый берег, Мариуполь, Виктория и Полтава.

В группу выживания попали Буковина, Подолье, Нива Тернополь, Металлист, Хуст, Металург З, Горняк Спорт, Кремень, Чернигов и Диназ. В УПЛ выйдут чемпион и вице-чемпион, а 3-4 места будут играть переходные матчи с командами элиты.

Первая лига. 18-й тур, группа Б

Мариуполь - Кремень 1:0

Голы: Харжевский, 8

Ингулец - Горняк-Спорт 1:1

Голы: Кольцов, 86 - Нижник, 21

Чернигов - Полтава 2:2

Голы:Койдан, 72, Романченко, 90+4 - Копытов, 19, Щербак, 47

Диназ - Металлург З 1:0

Гол: Кириченко, 16

Левый берег - Виктория 5:0

Голы: Когут, 12, Спиваков, 21, 58, Якимив, 40, Шаврин, 56

Таблица Первой лиги