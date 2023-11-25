Кто борется за УПЛ? Известны все участники Чемпионской группы Первой лиги
Команды делятся на две группы
Состоялись 5 матчей очередного тура Первой лиги в группе Б, которые стали последними в чемпионате в этом году. Теперь команды двух групп будут поделены на Чемпионскую группу и Группу выживания. Сезон продолжится весной.
В чемпионскую группу, которая поборется за УПЛ, вошли Карпаты, Эпицентр, Агробизнес, Нива Бузовая, Прикарпатье, Ингулец, Левый берег, Мариуполь, Виктория и Полтава.
В группу выживания попали Буковина, Подолье, Нива Тернополь, Металлист, Хуст, Металург З, Горняк Спорт, Кремень, Чернигов и Диназ. В УПЛ выйдут чемпион и вице-чемпион, а 3-4 места будут играть переходные матчи с командами элиты.
Первая лига. 18-й тур, группа Б
Мариуполь - Кремень 1:0
Голы: Харжевский, 8
Ингулец - Горняк-Спорт 1:1
Голы: Кольцов, 86 - Нижник, 21
Чернигов - Полтава 2:2
Голы:Койдан, 72, Романченко, 90+4 - Копытов, 19, Щербак, 47
Диназ - Металлург З 1:0
Гол: Кириченко, 16
Левый берег - Виктория 5:0
Голы: Когут, 12, Спиваков, 21, 58, Якимив, 40, Шаврин, 56
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