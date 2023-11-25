Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Матчи 18-го тура, 25 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Украины
Диназ
25.11.2023 12:00 – 6 0 : 0
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
25 ноября 2023, 12:00 |
164
0

Первая лига. Матчи 18-го тура, 25 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 25 ноября в 12:00 видеотрансляцию поединков 18-го тура Первой лиги

25 ноября 2023, 12:00 |
164
0
Первая лига. Матчи 18-го тура, 25 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Ингулец

25 ноября в 12:00 проходят поединки 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей последнего тура первого раунда в группе B.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этот день одновременно проходят все матчи группы B.

Будут разыграны последние путевки в финальный весенний раунд,

Первая лига. 18-й тур, 25 ноября

  • 12:00. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье
  • 12:00. Ингулец – Горняк-Спорт
  • 12:00. Левый берег – Виктория
  • 12:00. Мариуполь – Кремень
  • 12:00. Чернигов – Полтава

Турнирная таблица

12:00. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье

12:00. Ингулец – Горняк-Спорт

12:00. Левый берег – Виктория

12:00. Мариуполь – Кремень

12:00. Чернигов – Полтава

По теме:
ГОЛОДЮК: «Матч с Вересом – один из важнейших для нас на данном этапе»
Минай – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Кривбасс
Металлург Запорожье Полтава Чернигов чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Первая лига Украины Виктория Сумы (Николаевка) Кремень Кременчуг Ингулец смотреть онлайн Диназ Вышгород Левый берег ФСК Мариуполь
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Футбол | 24 ноября 2023, 21:05 189
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер

Действующие чемпионы Украины остановили результативную серию из 41 матча в чемпионате

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Футбол | 25 ноября 2023, 07:20 0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября

Важные события во всех видах спорта

ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Футбол | 24.11.2023, 15:39
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Тухель – первый за 13 лет тренер Баварии, не сделавший замен в матче
Футбол | 25.11.2023, 07:59
Тухель – первый за 13 лет тренер Баварии, не сделавший замен в матче
Тухель – первый за 13 лет тренер Баварии, не сделавший замен в матче
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Футбол | 24.11.2023, 14:07
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 6
Футбол
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
23.11.2023, 23:27 20
Футбол
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
24.11.2023, 17:38
Футбол
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 5
Футбол
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
24.11.2023, 15:02 4
Футбол
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
23.11.2023, 10:53
Бокс
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
23.11.2023, 13:57 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем