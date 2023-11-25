Первая лига. Матчи 18-го тура, 25 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 25 ноября в 12:00 видеотрансляцию поединков 18-го тура Первой лиги
25 ноября в 12:00 проходят поединки 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей последнего тура первого раунда в группе B.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В этот день одновременно проходят все матчи группы B.
Будут разыграны последние путевки в финальный весенний раунд,
Первая лига. 18-й тур, 25 ноября
- 12:00. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье
- 12:00. Ингулец – Горняк-Спорт
- 12:00. Левый берег – Виктория
- 12:00. Мариуполь – Кремень
- 12:00. Чернигов – Полтава
Турнирная таблица
12:00. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье
12:00. Ингулец – Горняк-Спорт
12:00. Левый берег – Виктория
12:00. Мариуполь – Кремень
12:00. Чернигов – Полтава
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