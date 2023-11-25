Первая лига. Матчи 18-го тура, 25 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

25 ноября в 12:00 проходят поединки 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей последнего тура первого раунда в группе B.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этот день одновременно проходят все матчи группы B.

Будут разыграны последние путевки в финальный весенний раунд,

Первая лига. 18-й тур, 25 ноября

12:00. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье

12:00. Ингулец – Горняк-Спорт

12:00. Левый берег – Виктория

12:00. Мариуполь – Кремень

12:00. Чернигов – Полтава

Турнирная таблица

12:00. Диназ Вышгород – Металлург Запорожье

12:00. Ингулец – Горняк-Спорт

12:00. Левый берег – Виктория

12:00. Мариуполь – Кремень

12:00. Чернигов – Полтава