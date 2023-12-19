Ник КИРЬОС – Беккеру: «Постарайся больше не прятать свои активы»

Ник Кирьос ответил шестикратному чемпиону турниров Grand Slam Борису Беккеру, который раскритиковал австралийца за неуважение к бывшим легендам тенниса.

«Что? Я был, пожалуй, одним из самых интересных для зрителей игроков за пределами большой тройки в последнее десятилетие? У меня есть болельщики по всему миру, и я привлек к спорту еще много людей. Я создал свой собственный бизнес за пределами площадки. Постарайся больше не прятать свои активы», – заявил Кирьос.

Отметим, что Беккер получил 30 месяцев тюрьмы за сокрытие 2,5 миллиона долларов, но провёл за решёткой только 8 месяцев.