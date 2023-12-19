Ник КИРЬОС – Беккеру: «Постарайся больше не прятать свои активы»
Австралиец уверен, что привел в теннис очень много новых болельщиков
Ник Кирьос ответил шестикратному чемпиону турниров Grand Slam Борису Беккеру, который раскритиковал австралийца за неуважение к бывшим легендам тенниса.
«Что? Я был, пожалуй, одним из самых интересных для зрителей игроков за пределами большой тройки в последнее десятилетие? У меня есть болельщики по всему миру, и я привлек к спорту еще много людей. Я создал свой собственный бизнес за пределами площадки. Постарайся больше не прятать свои активы», – заявил Кирьос.
Отметим, что Беккер получил 30 месяцев тюрьмы за сокрытие 2,5 миллиона долларов, но провёл за решёткой только 8 месяцев.
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