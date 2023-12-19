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  4. Ник КИРЬОС – Беккеру: «Постарайся больше не прятать свои активы»
ATP
19 декабря 2023, 21:34 |
324
0

Ник КИРЬОС – Беккеру: «Постарайся больше не прятать свои активы»

Австралиец уверен, что привел в теннис очень много новых болельщиков

19 декабря 2023, 21:34 |
324
0
Ник КИРЬОС – Беккеру: «Постарайся больше не прятать свои активы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Ник Кирьос ответил шестикратному чемпиону турниров Grand Slam Борису Беккеру, который раскритиковал австралийца за неуважение к бывшим легендам тенниса.

«Что? Я был, пожалуй, одним из самых интересных для зрителей игроков за пределами большой тройки в последнее десятилетие? У меня есть болельщики по всему миру, и я привлек к спорту еще много людей. Я создал свой собственный бизнес за пределами площадки. Постарайся больше не прятать свои активы», – заявил Кирьос.

Отметим, что Беккер получил 30 месяцев тюрьмы за сокрытие 2,5 миллиона долларов, но провёл за решёткой только 8 месяцев.

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Борис Беккер Ник Кирьос
Источник Twitter
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