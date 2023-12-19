Куртуа подтвердил, что не сыграет на Евро-2024

Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена, сообщил о том, что не примет участия в Евро-2024:

«Из-за травмы чемпионата Европы для меня не будет. Сначала я должен восстановиться на все сто процентов, а пока что лучше не назначать дату возвращения. Если мне повезет, я смогу сыграть еще один матч в мае. Но я никак не смогу быть готовым на 100% к большому турниру.

Я думаю, что лучше сразу внести ясность в отношении национальной команды. Я не собираюсь играть, будучи готовым на 80%, поскольку у нас есть другие хорошие вратари. Я отойду в сторону и в июне буду просто еще одним болельщиком. Надеюсь на победу».