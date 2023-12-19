Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа подтвердил, что не сыграет на Евро-2024
Чемпионат Европы
19 декабря 2023, 17:52 |
576
0

Куртуа подтвердил, что не сыграет на Евро-2024

Вратарь «Реала» не успеет набрать форму к старту турнира

19 декабря 2023, 17:52 |
576
0
Куртуа подтвердил, что не сыграет на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена, сообщил о том, что не примет участия в Евро-2024:

«Из-за травмы чемпионата Европы для меня не будет. Сначала я должен восстановиться на все сто процентов, а пока что лучше не назначать дату возвращения. Если мне повезет, я смогу сыграть еще один матч в мае. Но я никак не смогу быть готовым на 100% к большому турниру.

Я думаю, что лучше сразу внести ясность в отношении национальной команды. Я не собираюсь играть, будучи готовым на 80%, поскольку у нас есть другие хорошие вратари. Я отойду в сторону и в июне буду просто еще одним болельщиком. Надеюсь на победу».

По теме:
Реал потерял еще одного защитника из-за травмы
Дубль Довбика, драка Ярмолюка, травмы Миколенко и Цыганкова
Защитник Зари восстановился после травмы
Тибо Куртуа Реал Мадрид Евро-2024 сборная Бельгии по футболу травма травма колена
Источник Sporza.be
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
Футбол | 19 декабря 2023, 06:59 0
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны

18 декабря жиронцы обыграли «Алавес» со счетом 3:0

Не Судаков. Журналист назвал главный зимний приоритет Шахтера
Футбол | 19 декабря 2023, 17:28 1
Не Судаков. Журналист назвал главный зимний приоритет Шахтера
Не Судаков. Журналист назвал главный зимний приоритет Шахтера

Вацко уверен, что нужно продлить контракт Степаненко

«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
Футбол | 18.12.2023, 19:15
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Футбол | 19.12.2023, 12:12
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Футбол | 18.12.2023, 23:57
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»
Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»
17.12.2023, 22:54 13
Футбол
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
18.12.2023, 22:11
Футбол
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
18.12.2023, 07:30 21
Теннис
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
17.12.2023, 21:45
Другие виды
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
18.12.2023, 07:59
Футбол
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
19.12.2023, 00:25 5
Футбол
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
18.12.2023, 13:20 37
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
18.12.2023, 23:26 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем