Куртуа подтвердил, что не сыграет на Евро-2024
Вратарь «Реала» не успеет набрать форму к старту турнира
Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена, сообщил о том, что не примет участия в Евро-2024:
«Из-за травмы чемпионата Европы для меня не будет. Сначала я должен восстановиться на все сто процентов, а пока что лучше не назначать дату возвращения. Если мне повезет, я смогу сыграть еще один матч в мае. Но я никак не смогу быть готовым на 100% к большому турниру.
Я думаю, что лучше сразу внести ясность в отношении национальной команды. Я не собираюсь играть, будучи готовым на 80%, поскольку у нас есть другие хорошие вратари. Я отойду в сторону и в июне буду просто еще одним болельщиком. Надеюсь на победу».
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