Продержится лишь 2 месяца? Филиппо Индзаги могут уволить из Салернитаны

Вчера «Салернитана» в матче 16-го тура Серии А на выезде разгромно проиграла «Аталанте» со счетом 1:4. Это поражение поставило на грань увольнения главного тренера команды Филиппо Индзаги.

По иронии судьбы, последним для Индзаги во главе «Салернитаны» может стать домашний матч против его бывшего клуба, «Милана», который состоится в пятницу, 22 декабря.

Индзаги-старший возглавил «Салернитану» лишь в октябре текущего года. С тех пор команда набрала лишь 5 очков в 8 матчах Серии А, и сейчас идет последней в турнирной таблице.