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  4. Продержится лишь 2 месяца? Филиппо Индзаги могут уволить из Салернитаны
Италия
19 декабря 2023, 17:21 |
241
0

Продержится лишь 2 месяца? Филиппо Индзаги могут уволить из Салернитаны

Последним для легендарного экс-форварда может стать матч против «Милана»

19 декабря 2023, 17:21 |
241
0
Продержится лишь 2 месяца? Филиппо Индзаги могут уволить из Салернитаны
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппо Индзаги

Вчера «Салернитана» в матче 16-го тура Серии А на выезде разгромно проиграла «Аталанте» со счетом 1:4. Это поражение поставило на грань увольнения главного тренера команды Филиппо Индзаги.

По иронии судьбы, последним для Индзаги во главе «Салернитаны» может стать домашний матч против его бывшего клуба, «Милана», который состоится в пятницу, 22 декабря.

Индзаги-старший возглавил «Салернитану» лишь в октябре текущего года. С тех пор команда набрала лишь 5 очков в 8 матчах Серии А, и сейчас идет последней в турнирной таблице.

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Салернитана Филиппо Индзаги отставка Серия A
Источник La Gazzetta dello Sport
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