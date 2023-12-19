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Чемпионат Италии
Аталанта
18.12.2023 21:45 – FT 4 : 1
Салернитана
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Италия
19 декабря 2023, 01:19 | Обновлено 19 декабря 2023, 01:28
45
0

Серия А. Аталанта разгромила Салернитану

Состоялся поединок 16 тура чемпионата Италии

19 декабря 2023, 01:19 | Обновлено 19 декабря 2023, 01:28
45
0
Серия А. Аталанта разгромила Салернитану
Getty Images/Global Images Ukraine

В итальянской Серии А закончился поединок 16 тура, в котором «Аталанта» принимала «Салернитану». Игра окончилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1. Голы забивали за хозяев Муриэль, Пашалич, де Кетеларе и Миранчук, за гостей отличился в первом тайме Пирола, открыв счет.

Победа приблизила Аталанту» к топ-4 на расстояние двух очков. «Салернитана» проиграла третью игру подряд и находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего восемь очков.

Серия А. 16 тур

Аталанта – Салернитана – 4:1

Голы: Муриэль, 48, Пашалич, 52, де Кетеларе, 83, Миранчук, 90 – Пирола, 10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Аталанта).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пирола (Салернитана).
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Источник Sport.ua
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