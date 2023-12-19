Серия А. Аталанта разгромила Салернитану

В итальянской Серии А закончился поединок 16 тура, в котором «Аталанта» принимала «Салернитану». Игра окончилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1. Голы забивали за хозяев Муриэль, Пашалич, де Кетеларе и Миранчук, за гостей отличился в первом тайме Пирола, открыв счет.

Победа приблизила Аталанту» к топ-4 на расстояние двух очков. «Салернитана» проиграла третью игру подряд и находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего восемь очков.

Серия А. 16 тур

Аталанта – Салернитана – 4:1

Голы: Муриэль, 48, Пашалич, 52, де Кетеларе, 83, Миранчук, 90 – Пирола, 10

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