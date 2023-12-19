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  4. «Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
Лига Европы
19 декабря 2023, 16:50 |
5521
5

«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ

«Провансальцы» сыграют против «Шахтера» в 1/16 финала еврокубка

19 декабря 2023, 16:50 |
5521
5
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы.

В 1/16 финала донецкий «Шахтер» сыграет против французского «Марселя». Первый матч состоится 15 февраля на условно домашней арене, а ответный – 22 февраля на выезде.

Победители 8 матчей 1/16 финала пройдут в мартовский раунд 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к 8 победителям групп (английские «Вест Хэм», «Брайтон», «Ливерпуль», итальянская «Аталанта», испанский «Вильярреал», немецкий «Байер», шотландский «Рейнджерс», чешская «Славия»). Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.

Большинство фанатов «Марселя» довольны жеребьевкой. Однако есть и те фанаты, которые отмечают неплохое выступление украинского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов и приводят в пример победу над «Барселоной»:

Beye13: «Учитывая команды, которые могли бы попасться Марселю, то это хороший жребий. Но это не значит, что мы собираемся расслабляться!»

DeMolJonathan: «Нам предстоит провести два больших матча, квалификация играбельна. Заставляйте нас мечтать, ребята».

ArobaseFabrizo: «Мы должны считать, что нам повезло. Мы избежали худшего».

Luca__r_: «Не недооценивайте их».

sawyer13006: «Не стоит недооценивать. Они обыграли Барселону».

OM_asker: «А кто будет играть в оранжево-черной форме?)»

DiopPapa10: «Возможность для наших скаутов открыть Судакова и подписать его».

florianroux84: «Они могут казаться проходимыми соперниками, но они набрали 9 очков в группе Лиги чемпионов с Барселоной. Не расслабляйтесь».

dyle01: «Преимущество: мы не сможем играть в уродливых оранжевых футболках, ведь они такого же цвета, как у Шахтера!»

MarcCDC: «У Шахтера нет домашней арены, они не играют при своих болельщиках. Мы должны этим воспользоваться».

TBTL95: «Мы должны их убить, ребята, Шахтер не возобновит чемпионат Украины в феврале, поэтому они вообще не будут в форме, никаких оправданий».

Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский, который на правах аренды в сезоне 2023/24 выступает за «Дженоа», отреагировал на жребий ЛЕ всего одним смайлом:

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Falko
Во! Навіть у Франції в курсі, що помаранчево-чорні це потворні колорадські кольори.
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+2
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Alex Komnin
Читаючи коментарі різних диваків з Португалії, Франції, котрі сподіваються когось з Донецька підписати собі. Вони такі наївні чи самовпевнені. Ахметов продаватиме лише до АПЛ чи Іспанії/Італії. Судаков в Марселі...Якщо на відпочинку. До Бенфіки к Трубіну зовуть. Краще піти до Вулверхемптону. Да й сам Трубін вимушений до Португалії піти був, бо така ж УПЛ, трохи вищого гатунку, з приємним курортним кліматом. 
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-1
cooperchack
Верю в то,что шахта снесёт Пернатых.
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-1
Swed
Доджерс - уклонисты.  Майонезные
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-1
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