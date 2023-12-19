«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
«Провансальцы» сыграют против «Шахтера» в 1/16 финала еврокубка
18 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы.
В 1/16 финала донецкий «Шахтер» сыграет против французского «Марселя». Первый матч состоится 15 февраля на условно домашней арене, а ответный – 22 февраля на выезде.
Победители 8 матчей 1/16 финала пройдут в мартовский раунд 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к 8 победителям групп (английские «Вест Хэм», «Брайтон», «Ливерпуль», итальянская «Аталанта», испанский «Вильярреал», немецкий «Байер», шотландский «Рейнджерс», чешская «Славия»). Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.
Большинство фанатов «Марселя» довольны жеребьевкой. Однако есть и те фанаты, которые отмечают неплохое выступление украинского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов и приводят в пример победу над «Барселоной»:
Beye13: «Учитывая команды, которые могли бы попасться Марселю, то это хороший жребий. Но это не значит, что мы собираемся расслабляться!»
DeMolJonathan: «Нам предстоит провести два больших матча, квалификация играбельна. Заставляйте нас мечтать, ребята».
ArobaseFabrizo: «Мы должны считать, что нам повезло. Мы избежали худшего».
Luca__r_: «Не недооценивайте их».
sawyer13006: «Не стоит недооценивать. Они обыграли Барселону».
OM_asker: «А кто будет играть в оранжево-черной форме?)»
DiopPapa10: «Возможность для наших скаутов открыть Судакова и подписать его».
florianroux84: «Они могут казаться проходимыми соперниками, но они набрали 9 очков в группе Лиги чемпионов с Барселоной. Не расслабляйтесь».
dyle01: «Преимущество: мы не сможем играть в уродливых оранжевых футболках, ведь они такого же цвета, как у Шахтера!»
MarcCDC: «У Шахтера нет домашней арены, они не играют при своих болельщиках. Мы должны этим воспользоваться».
TBTL95: «Мы должны их убить, ребята, Шахтер не возобновит чемпионат Украины в феврале, поэтому они вообще не будут в форме, никаких оправданий».
Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский, который на правах аренды в сезоне 2023/24 выступает за «Дженоа», отреагировал на жребий ЛЕ всего одним смайлом:
𝗙𝗖 𝗦𝗵𝗮𝗸𝗵𝘁𝗮𝗿 𝗗𝗼𝗻𝗲𝘁𝘀𝗸 🆚 𝗢𝗠 👊— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 18, 2023
📅 Rendez-vous le 𝟭𝟱 𝗳𝗲́𝘃𝗿𝗶𝗲𝗿 pour le premier acte des 𝟭𝟲𝗲̀𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 d'@EuropaLeague ✨#UELdraw │ #UEL pic.twitter.com/FCi9mPMZpB
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