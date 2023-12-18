«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы

В понедельник, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне cостоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023/24. В результате жеребьевки соперником «Шахтера» стал французский «Марсель».

Болельщики донецкого клуба отреагировали на жребий в комментариях под постом в официальном Telegram-канале «горняков».

SenDiUA: «Нам п****ц».

Farmon: «Тяжело будет, ой тяжело. «Марсель» объективно не самый плохой вариант, была бы «Рома» или «Спортинг» мы бы уже хоронили шансы, а с «Марселем» поиграем».

Володя Микитин: «Такая надежда была, что попадем на «Спарту» или «Карабах»...»

Сергій: «Главное, что не португальцы»

Віталік: «С «Марселем» можно играть, они не сильнее «Порту».

TOYC: «Почему все так уверены в поражении «Шахтера«?»

Юра: «В этом году прошли французов, и в следующем пройдем. «Марсель» это прям нормальный вариант, будет борьба на равных».

Lann1steR: «Хорошо же, надо с сильными бороться, а не надеяться на «Карабахи».

Benjamin: «Главное – усилиться в трансферное окно. При этом условии наши шансы существенно увеличатся».

Tarik: «Мы можем их выиграть, на характере. Кто бы ни был, «Рома», «Марсель», мы должны болеть за «Шахтер», а не говорить, что нам п***а».

Алеша Зимний: «Играть можно и нужно, шанс есть всегда».

persik: «Можно уже 10:0 ставку ставить на «Марсель».

Матчи между «Шахтером» и «Марселем» состоятся 15 и 22 февраля 2024 года.