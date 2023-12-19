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  4. Одноклубник Трубина может заменить Алабу в Реале
Испания
19 декабря 2023, 13:37 |
651
0

Одноклубник Трубина может заменить Алабу в Реале

«Бенфика» может продать Антонио Силву в январе

19 декабря 2023, 13:37 |
651
0
Одноклубник Трубина может заменить Алабу в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Антониу Силва

Мадридский «Реал» сейчас активно ищет нового защитника после того, как тяжелую травму колена получил Давид Алаба. Австриец вылетел до конца сезона.

По информации испанских СМИ, «Реал» интересуется защитником «Бенфики» Антониу Силвой. В контракте 20-летнего португальца прописана клаусула в размере 100 миллионов евро, также игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Антониу Силвы 1 гол в 21 матче за «Бенфику» во всех турнирах. На счету игрока уже 7 матчей за сборную Португалии.

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Реал Мадрид Давид Алаба Антониу Силва Бенфика трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Marca
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