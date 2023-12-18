Испания18 декабря 2023, 03:18 | Обновлено 18 декабря 2023, 03:27
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Реал надолго потерял Алабу
Австриец получил серьезную травму
18 декабря 2023, 03:18 | Обновлено 18 декабря 2023, 03:27
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Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба травмировался в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1).
У 31-летнего уроженца Вены диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Алабе предстоит перенести операция.
Давид Алаба - уже третий игрок «Реала» в нынешнем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее подобные травмы получили голкипер Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.
В нынешнем сезоне Алаба сыграл за «Реал» Мадрид во всех турнирах в 16 матчах, отметился двумя ассистами.
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