Реал надолго потерял Алабу

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба травмировался в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1).

У 31-летнего уроженца Вены диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Алабе предстоит перенести операция.

Давид Алаба - уже третий игрок «Реала» в нынешнем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее подобные травмы получили голкипер Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

В нынешнем сезоне Алаба сыграл за «Реал» Мадрид во всех турнирах в 16 матчах, отметился двумя ассистами.