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Испания
18 декабря 2023, 03:18 | Обновлено 18 декабря 2023, 03:27
85
0

Реал надолго потерял Алабу

Австриец получил серьезную травму

18 декабря 2023, 03:18 | Обновлено 18 декабря 2023, 03:27
85
0
Реал надолго потерял Алабу
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба травмировался в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1).

У 31-летнего уроженца Вены диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Алабе предстоит перенести операция.

Давид Алаба - уже третий игрок «Реала» в нынешнем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее подобные травмы получили голкипер Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

В нынешнем сезоне Алаба сыграл за «Реал» Мадрид во всех турнирах в 16 матчах, отметился двумя ассистами.

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Давид Алаба Реал Мадрид травма чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник ФК Реал Мадрид
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