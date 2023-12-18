Реал срочно ищет защитника. Алаба пропустит и финал сезона, и Евро-2024

Защитник «Реала» Давид Алаба в матче чемпионата Испании получил серьезное повреждение колена и выбыл на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне его на поле уже не ждут, кроме того, Алаба не сыграет в составе сборной Австрии на чемпионате Европы. Игрок является одним из лидеров команды.

Сообщается, что «Реал» зимой не планировал выходить на трансферный рынок, но травма Алабы все изменила и клуб будет искать варианты.

Мадридская команда в 17 матчах нынешнего сезона Ла Лиги пропустила только 11 голов, являясь лучшей обороной чемпионата.