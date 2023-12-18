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  4. Реал срочно ищет защитника. Алаба пропустит и финал сезона, и Евро-2024
Испания
18 декабря 2023, 12:30 |
599
1

Реал срочно ищет защитника. Алаба пропустит и финал сезона, и Евро-2024

Австрия осталась без своего лидера

18 декабря 2023, 12:30 |
599
1
Реал срочно ищет защитника. Алаба пропустит и финал сезона, и Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Реала» Давид Алаба в матче чемпионата Испании получил серьезное повреждение колена и выбыл на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне его на поле уже не ждут, кроме того, Алаба не сыграет в составе сборной Австрии на чемпионате Европы. Игрок является одним из лидеров команды.

Сообщается, что «Реал» зимой не планировал выходить на трансферный рынок, но травма Алабы все изменила и клуб будет искать варианты.

Мадридская команда в 17 матчах нынешнего сезона Ла Лиги пропустила только 11 голов, являясь лучшей обороной чемпионата.

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Реал Мадрид Давид Алаба чемпионат Испании по футболу Евро-2024
Источник The Athletic
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