Лучший нападающий тура. Артем Довбик получил признание от SofaScore

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Полный матч в составе «Жироны» провел украинский нападающий Артем Довбик. Он отметился 2 голами.

По результатам игрового тура статистический портал SofaScore составил символическую сборную из лучших игроков, куда попал и Артем с оценкой 8.4, больше только у полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича – 9.1.

Ранее испанское издание оценило игру украинца против «Алавеса».

Символическая сборная 17-го тура Ла Лиги по версии SofaScore.