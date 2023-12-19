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Испания
19 декабря 2023, 12:28 | Обновлено 19 декабря 2023, 12:36
1755
0

Лучший нападающий тура. Артем Довбик получил признание от SofaScore

Артём попал в символическую сборную 17-го тура Ла Лиги

19 декабря 2023, 12:28 | Обновлено 19 декабря 2023, 12:36
1755
0
Лучший нападающий тура. Артем Довбик получил признание от SofaScore
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Полный матч в составе «Жироны» провел украинский нападающий Артем Довбик. Он отметился 2 голами.

По результатам игрового тура статистический портал SofaScore составил символическую сборную из лучших игроков, куда попал и Артем с оценкой 8.4, больше только у полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича – 9.1.

Ранее испанское издание оценило игру украинца против «Алавеса».

Символическая сборная 17-го тура Ла Лиги по версии SofaScore.

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SofaScore лучший игрок символическая сборная Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Лука Модрич Жирона Реал Мадрид
Источник Sport.ua
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