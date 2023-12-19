«Довбик – ненасытный». Испанское СМИ оценило игру украинца против Алавеса
Украинский нападающий «Жироны» отличился дублем
18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.
Полный матч в составе «Жироны» провел украинский нападающий Артем Довбик. Он отметился 2 голами.
Испанское издание AS так описало его игру:
«Подопечные Мичела уничтожили «Алавес». Артем Довбик сделал счет 1:0, продемонстрировав, кем он является – матадором. На 56-й минуте Ян Коуту заработал пенальти. Довбик, который хотел оформить дубль, взял мяч и уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Десятый гол в чемпионате для него. Форвард является таким же ненасытным, как и вся «Жирона».
Ранее сообщалось, что благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.
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