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Англия
19 декабря 2023, 08:48 | Обновлено 19 декабря 2023, 08:58
322
0

Первые изгнанники. МЮ выставил на трансфер четырех игроков

Манкунианцы занялись чисткой состава

19 декабря 2023, 08:48 | Обновлено 19 декабря 2023, 08:58
322
0
Первые изгнанники. МЮ выставил на трансфер четырех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» выставил на продажу полузащитника Каземиро, защитника Рафаэля Варана, вингера Джейдона Санчо и форварда Антони Марсьяля.

Источник утверждает, что общая трансферная сумма футболистов, от которых намерен избавиться клуб, составляет 230 млн фунтов или 267 млн евро.

31-летний Камемиро имеет контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2026 года, как и Санчо. Договор у Варана рассчитан до лета 2025 года. А Марсьяль может получить статус свободного агента будущим летом.

Ранее, напомним, были названы лучшие игроки «Ман Юнайтед» в истории.

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Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Каземиро Джейдон Санчо Антони Марсьяль
Источник Daily Mail
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