Первые изгнанники. МЮ выставил на трансфер четырех игроков
Манкунианцы занялись чисткой состава
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» выставил на продажу полузащитника Каземиро, защитника Рафаэля Варана, вингера Джейдона Санчо и форварда Антони Марсьяля.
Источник утверждает, что общая трансферная сумма футболистов, от которых намерен избавиться клуб, составляет 230 млн фунтов или 267 млн евро.
31-летний Камемиро имеет контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2026 года, как и Санчо. Договор у Варана рассчитан до лета 2025 года. А Марсьяль может получить статус свободного агента будущим летом.
Ранее, напомним, были названы лучшие игроки «Ман Юнайтед» в истории.
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