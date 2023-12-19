Первые изгнанники. МЮ выставил на трансфер четырех игроков

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» выставил на продажу полузащитника Каземиро, защитника Рафаэля Варана, вингера Джейдона Санчо и форварда Антони Марсьяля.

Источник утверждает, что общая трансферная сумма футболистов, от которых намерен избавиться клуб, составляет 230 млн фунтов или 267 млн евро.

31-летний Камемиро имеет контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2026 года, как и Санчо. Договор у Варана рассчитан до лета 2025 года. А Марсьяль может получить статус свободного агента будущим летом.

Ранее, напомним, были названы лучшие игроки «Ман Юнайтед» в истории.