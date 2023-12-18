Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ
Англия
18 декабря 2023, 03:44 |
207
0

Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ

Издание FourFourTwo назвало лучших футболистов в историю «Манчестер Юнайтед»

18 декабря 2023, 03:44 |
207
0
Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни и Криштиану Роналду

Авторитетный британский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших футболистов в истории английского «Манчестер Юнайтед».

Лучшим игроком в истории «красных дьяволов» признан легендарный английский футболист Бобби Чарльтон, который был ключевым игроком «Малышей Басби» и помог «МЮ» стать первым английским клубом, выигравшим Кубок чемпионов.

Второе и третье место разделили обладатель «Золотого мяча» 1968 года Джордж Бест и полузащитник Брайан Робсон.

В топ-10 рейтинга также попали Уэйн Руни, Эрик Кантона, Райан Гиггз и Полу Скоулз.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду не попал в список десяти лучших и разместился на одиннадцатой строчке.

Топ-10 лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед»

  1. Бобби Чарльтон
  2. Джордж Бест
  3. Брайан Робсон
  4. Эрик Кантона
  5. Денис Лоу
  6. Уэйн Руни
  7. Райан Гиггз
  8. Данкан Эдвардс
  9. Петр Шмейхель
  10. Полу Скоулз

Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов ХХІ века.

По теме:
Где хейтеры? Онана – со-лидер АПЛ по сухим матчам
Таблица АПЛ. Арсенал с Зинченко вернул лидерство, Мудрик с Челси – 10-й
Матч Ливерпуль – МЮ установил зрительский рекорд за последние 60 лет
Бобби Чарльтон Джордж Бест Брайан Робсон Уэйн Руни Эрик Кантона Пол Скоулз Криштиану Роналду Петер Шмейхель Манчестер Юнайтед FourFourTwo рейтинг Райан Гиггз
Источник FourFourTwo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
Футбол | 17 декабря 2023, 10:52 4
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы

Чемпион Украины не хотел бы уже в 1/16 финала турнира встретиться с «Ромой»

«Во-первых, это мой трек». Ястремская ответила на критику а Instagram
Теннис | 17 декабря 2023, 21:40 9
«Во-первых, это мой трек». Ястремская ответила на критику а Instagram
«Во-первых, это мой трек». Ястремская ответила на критику а Instagram

Даяна не понимает, почему ее так осуждают в социальных сетях

ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 17.12.2023, 12:46
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Анчелотти не стал сравнивать конкуренцию Лунина с ситуацией с Касильясом
Футбол | 18.12.2023, 02:21
Анчелотти не стал сравнивать конкуренцию Лунина с ситуацией с Касильясом
Анчелотти не стал сравнивать конкуренцию Лунина с ситуацией с Касильясом
Самый дорогой футболист в истории Днепра стал свободным агентом
Футбол | 17.12.2023, 11:23
Самый дорогой футболист в истории Днепра стал свободным агентом
Самый дорогой футболист в истории Днепра стал свободным агентом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
16.12.2023, 14:20 15
Биатлон
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
17.12.2023, 08:10 4
Футбол
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
16.12.2023, 06:59
Футбол
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
16.12.2023, 20:04 21
Футбол
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
16.12.2023, 16:38 8
Футбол
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
16.12.2023, 07:05 2
Бокс
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
16.12.2023, 14:56 1
Бокс
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
17.12.2023, 12:18 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем