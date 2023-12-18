Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ

Авторитетный британский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших футболистов в истории английского «Манчестер Юнайтед».

Лучшим игроком в истории «красных дьяволов» признан легендарный английский футболист Бобби Чарльтон, который был ключевым игроком «Малышей Басби» и помог «МЮ» стать первым английским клубом, выигравшим Кубок чемпионов.

Второе и третье место разделили обладатель «Золотого мяча» 1968 года Джордж Бест и полузащитник Брайан Робсон.

В топ-10 рейтинга также попали Уэйн Руни, Эрик Кантона, Райан Гиггз и Полу Скоулз.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду не попал в список десяти лучших и разместился на одиннадцатой строчке.

Топ-10 лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед»

Бобби Чарльтон Джордж Бест Брайан Робсон Эрик Кантона Денис Лоу Уэйн Руни Райан Гиггз Данкан Эдвардс Петр Шмейхель Полу Скоулз

Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов ХХІ века.