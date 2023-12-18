Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ
Издание FourFourTwo назвало лучших футболистов в историю «Манчестер Юнайтед»
Авторитетный британский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших футболистов в истории английского «Манчестер Юнайтед».
Лучшим игроком в истории «красных дьяволов» признан легендарный английский футболист Бобби Чарльтон, который был ключевым игроком «Малышей Басби» и помог «МЮ» стать первым английским клубом, выигравшим Кубок чемпионов.
Второе и третье место разделили обладатель «Золотого мяча» 1968 года Джордж Бест и полузащитник Брайан Робсон.
В топ-10 рейтинга также попали Уэйн Руни, Эрик Кантона, Райан Гиггз и Полу Скоулз.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду не попал в список десяти лучших и разместился на одиннадцатой строчке.
Топ-10 лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед»
- Бобби Чарльтон
- Джордж Бест
- Брайан Робсон
- Эрик Кантона
- Денис Лоу
- Уэйн Руни
- Райан Гиггз
- Данкан Эдвардс
- Петр Шмейхель
- Полу Скоулз
Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов ХХІ века.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпион Украины не хотел бы уже в 1/16 финала турнира встретиться с «Ромой»
Даяна не понимает, почему ее так осуждают в социальных сетях