Довбик – второй бомбардир Ла Лиги на текущий момент

В понедельник, 18 декабря, в 17-м туре чемпионата Испании «Жирона» добилась крупной победы 3:0 в игре с «Алавесом». Нападающий каталонцев Артем Довбик оформил в матче дубль.

Украинец отличился вначале на 23-й минуте поединка, а на 59-й – во второй раз поразил ворота «Алавеса». Второй гол «Жироны» в игре на 42-й минуте забил Кристиан Порту.

Артем Довбик вышел на второе место в реестре голеадоров текущего сезона Ла Лиги. Он опередил форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна (9 голов).

10 голов, как и у Довбика, также имеет нападающий «Хетафе» Борха Майораль, но у него меньше ассистов – один против четырех у Артема. Лидирует в списке полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем – 13 голов.

«Жирона» в таблице чемпионата Испании занимает 1-е место с 44 очками после 17 игр. Вторым идет «Реал», у которого 42 пункта.