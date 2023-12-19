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Испания
19 декабря 2023, 07:15 | Обновлено 19 декабря 2023, 07:24
2619
0

Довбик – второй бомбардир Ла Лиги на текущий момент

Украинец оформил дубль в матче против «Алавеса»

19 декабря 2023, 07:15 | Обновлено 19 декабря 2023, 07:24
2619
0
Довбик – второй бомбардир Ла Лиги на текущий момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В понедельник, 18 декабря, в 17-м туре чемпионата Испании «Жирона» добилась крупной победы 3:0 в игре с «Алавесом». Нападающий каталонцев Артем Довбик оформил в матче дубль.

Украинец отличился вначале на 23-й минуте поединка, а на 59-й – во второй раз поразил ворота «Алавеса». Второй гол «Жироны» в игре на 42-й минуте забил Кристиан Порту.

Артем Довбик вышел на второе место в реестре голеадоров текущего сезона Ла Лиги. Он опередил форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна (9 голов).

10 голов, как и у Довбика, также имеет нападающий «Хетафе» Борха Майораль, но у него меньше ассистов – один против четырех у Артема. Лидирует в списке полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем – 13 голов.

«Жирона» в таблице чемпионата Испании занимает 1-е место с 44 очками после 17 игр. Вторым идет «Реал», у которого 42 пункта.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник LaLiga
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