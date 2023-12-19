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Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
18.12.2023 22:15 – FT 2 : 0
Порту
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Португалия
19 декабря 2023, 01:41 | Обновлено 19 декабря 2023, 03:01
89
0

Чемпионат Португалии. Спортинг переиграл Порту в матче за первое место

Команда обошла «Бенфику» и возглавила турнирную таблицу

19 декабря 2023, 01:41 | Обновлено 19 декабря 2023, 03:01
89
0
Чемпионат Португалии. Спортинг переиграл Порту в матче за первое место
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 14-го тура чемпионата Португалии. В нем играли команды, которые после победы «Бенфики» занимали второе и третье место, но в случае успеха могли бы возглавить турнирную таблицу.

Это удалось сделать «Спортингу». Команда забила на старте игры усилиями Дёкереша, а во втором тайме удвоила преимущество благодаря голу Педро Гонсалвеса.

Стоит отметить, что с 51 минуты «Порту» играл в меньшинстве из-за удаления Пепе.

Чемпионат Португалии. 14 тур

Спортинг – Порту – 2:0

Голы: Дёкереш, 51, Педро Гонсалвес, 60

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
51’
Пепе (Порту) получает красную карточку.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
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Спортинг Лиссабон Порту чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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