Чемпионат Португалии. Спортинг переиграл Порту в матче за первое место

Закончился матч 14-го тура чемпионата Португалии. В нем играли команды, которые после победы «Бенфики» занимали второе и третье место, но в случае успеха могли бы возглавить турнирную таблицу.

Это удалось сделать «Спортингу». Команда забила на старте игры усилиями Дёкереша, а во втором тайме удвоила преимущество благодаря голу Педро Гонсалвеса.

Стоит отметить, что с 51 минуты «Порту» играл в меньшинстве из-за удаления Пепе.

Чемпионат Португалии. 14 тур

Спортинг – Порту – 2:0

Голы: Дёкереш, 51, Педро Гонсалвес, 60

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