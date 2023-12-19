Чемпионат Португалии. Спортинг переиграл Порту в матче за первое место
Команда обошла «Бенфику» и возглавила турнирную таблицу
Закончился матч 14-го тура чемпионата Португалии. В нем играли команды, которые после победы «Бенфики» занимали второе и третье место, но в случае успеха могли бы возглавить турнирную таблицу.
Это удалось сделать «Спортингу». Команда забила на старте игры усилиями Дёкереша, а во втором тайме удвоила преимущество благодаря голу Педро Гонсалвеса.
Стоит отметить, что с 51 минуты «Порту» играл в меньшинстве из-за удаления Пепе.
Чемпионат Португалии. 14 тур
Спортинг – Порту – 2:0
Голы: Дёкереш, 51, Педро Гонсалвес, 60
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