ВИДЕО. Пепе разбил сопернику лицо в кровь и был удален с поля в дерби

40-летний защитник «Порту» Пепе отметился ужасным поступком в поединке чемпионата Португалии против «Спортинга».

В начале второго тайма, когда хозяева уже вели в счете, опытный футболист не сдержал своих эмоций. В момент остановки игры, когда его команда должна была пробивать штрафной удар, он отмахнулся от игрока «Спортинга» Матеуса, в результате чего у последнего пошла кровь из губы. Арбитр после того, как просмотрел повтор, удалил грубияна с поля и оставил «Порту» в меньшинстве.

Немного позже «Спортинг» забил второй мяч и одержал уверенную победу – 2:0, благодаря которой сместил «Бенфику» с вершины турнирной таблицы.