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  4. ВИДЕО. Пепе разбил сопернику лицо в кровь и был удален с поля в дерби
Португалия
19 декабря 2023, 11:27 |
851
1

ВИДЕО. Пепе разбил сопернику лицо в кровь и был удален с поля в дерби

Опытный защитник подвел свою команду в начале второго тайма

19 декабря 2023, 11:27 |
851
1
ВИДЕО. Пепе разбил сопернику лицо в кровь и был удален с поля в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

40-летний защитник «Порту» Пепе отметился ужасным поступком в поединке чемпионата Португалии против «Спортинга».

В начале второго тайма, когда хозяева уже вели в счете, опытный футболист не сдержал своих эмоций. В момент остановки игры, когда его команда должна была пробивать штрафной удар, он отмахнулся от игрока «Спортинга» Матеуса, в результате чего у последнего пошла кровь из губы. Арбитр после того, как просмотрел повтор, удалил грубияна с поля и оставил «Порту» в меньшинстве.

Немного позже «Спортинг» забил второй мяч и одержал уверенную победу – 2:0, благодаря которой сместил «Бенфику» с вершины турнирной таблицы.

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Пепе Порту Спортинг Лиссабон удаление (красная карточка) чемпионат Португалии по футболу
Источник Twitter
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Український Крим
А ту сволоту, яка ззаду настрибнула, не вилучив?
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