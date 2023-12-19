ВИДЕО. Пепе разбил сопернику лицо в кровь и был удален с поля в дерби
Опытный защитник подвел свою команду в начале второго тайма
40-летний защитник «Порту» Пепе отметился ужасным поступком в поединке чемпионата Португалии против «Спортинга».
В начале второго тайма, когда хозяева уже вели в счете, опытный футболист не сдержал своих эмоций. В момент остановки игры, когда его команда должна была пробивать штрафной удар, он отмахнулся от игрока «Спортинга» Матеуса, в результате чего у последнего пошла кровь из губы. Арбитр после того, как просмотрел повтор, удалил грубияна с поля и оставил «Порту» в меньшинстве.
Немного позже «Спортинг» забил второй мяч и одержал уверенную победу – 2:0, благодаря которой сместил «Бенфику» с вершины турнирной таблицы.
Sporting CP 1-0 FC Porto— PortugueseSoccer.com ⚽️ (@PsoccerCOM) December 18, 2023
🟥 Pepe 51'pic.twitter.com/VhWdgm3Ql0
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