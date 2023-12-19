18 декабря состоялся полуфинальный матч клубного чемпионата мира 2025 между командами «Флуминенсе» (Бразилия) и «Аль-Ахли» (Каир). Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «машины».

В финальном поединке бразильский клуб сыграет против победителя встречи «Урава Редс» (Япония) – «Манчестер Сити» (Англия).

На 90-й минуте 2-й мяч забил один из лидеров бразильцев Джон Кеннеди. Также в составе «Флуминенсе» выступает именитый Марсело.

Клубный чемпионат мира 2023. Полуфинал

Флуминенсе – Аль-Ахли – 2:0

Голы: Ариас, 71 (пен.), Кеннеди, 90

Видео голов и обзор матча: