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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
18.12.2023 20:00 – FT 2 : 0
Аль-Ахли Каир
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Клубный чемпионат мира
19 декабря 2023, 02:02 | Обновлено 19 декабря 2023, 02:58
58
0

Флуминенсе – Аль-Ахли – 2:0. Кеннеди и Марсело ждут Ман Сити. Видео голов

Смотрите видеообзор полуфинального матча КЧМ-2023

19 декабря 2023, 02:02 | Обновлено 19 декабря 2023, 02:58
58
0
Флуминенсе – Аль-Ахли – 2:0. Кеннеди и Марсело ждут Ман Сити. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Кеннеди

18 декабря состоялся полуфинальный матч клубного чемпионата мира 2025 между командами «Флуминенсе» (Бразилия) и «Аль-Ахли» (Каир). Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «машины».

В финальном поединке бразильский клуб сыграет против победителя встречи «Урава Редс» (Япония) – «Манчестер Сити» (Англия).

На 90-й минуте 2-й мяч забил один из лидеров бразильцев Джон Кеннеди. Также в составе «Флуминенсе» выступает именитый Марсело.

Клубный чемпионат мира 2023. Полуфинал

Флуминенсе – Аль-Ахли – 2:0

Голы: Ариас, 71 (пен.), Кеннеди, 90

Видео голов и обзор матча:

События матча

71’
ГОЛ ! С пенальти забил Jhon Arias (Флуминенсе).
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Флуминенсе Аль-Ахли Каир клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Джон Кеннеди Марсело
Источник Sport.ua
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