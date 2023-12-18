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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
18.12.2023 20:00 – FT 2 : 0
Аль-Ахли Каир
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Клубный чемпионат мира
18 декабря 2023, 22:11 |
2566
0

Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира

«Флуминенсе» с комфортным счетом обыграл «Аль-Ахли»

18 декабря 2023, 22:11 |
2566
0
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 18 декабря 2023 года, состоялся первый полуфинальный матч клубного чемпионата мира по футболу между бразильским «Флуминенсе» и египетским «Аль-Ахли». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу латиноамериканцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра не стала легкой прогулкой для победителя Копа Либертадорес. Открыть счет удалось лишь на 71-й минуте усилиями Джона Ариаса, который реализовал пенальти. На 90-й минуте точку в поединке поставил Джон Кеннеди.

Интересно, что «Аль-Ахли» нанес больше ударов в игре (18 против 13 у «Флуминенсе») и имеет лучший показатель ожидаемых голов (1.4 против 1.2).

В финале «Флуминенсе» сыграет с победителем пары «Урава Редс» – «Манчестер Сити».

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала. 18 декабря.

Флуминенсе – Аль-Ахли – 2:0

Голы: Ариас, 71 (пенальти), Кеннеди, 90.

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клубный чемпионат мира по футболу Флуминенсе Аль-Ахли Каир
Источник Sport.ua
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