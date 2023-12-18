Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
«Флуминенсе» с комфортным счетом обыграл «Аль-Ахли»
Сегодня, 18 декабря 2023 года, состоялся первый полуфинальный матч клубного чемпионата мира по футболу между бразильским «Флуминенсе» и египетским «Аль-Ахли». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу латиноамериканцев.
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Игра не стала легкой прогулкой для победителя Копа Либертадорес. Открыть счет удалось лишь на 71-й минуте усилиями Джона Ариаса, который реализовал пенальти. На 90-й минуте точку в поединке поставил Джон Кеннеди.
Интересно, что «Аль-Ахли» нанес больше ударов в игре (18 против 13 у «Флуминенсе») и имеет лучший показатель ожидаемых голов (1.4 против 1.2).
В финале «Флуминенсе» сыграет с победителем пары «Урава Редс» – «Манчестер Сити».
Клубный чемпионат мира. 1/2 финала. 18 декабря.
Флуминенсе – Аль-Ахли – 2:0
Голы: Ариас, 71 (пенальти), Кеннеди, 90.
🇧🇷 @FluminenseFC are #ClubWC Finalists. 👏— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2023
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