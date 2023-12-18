Флуминенсе – Аль-Ахли. Полуфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча клубного чемпионата мира в 20:00
18 декабря состоится матч 1/2 финала в верхней части турнирной сетки клубного чемпионата мира в Джидде (Саудовская Аравия).
Бразильский клуб «Флуминенсе» сыграет против египетского «Аль-Ахли» Каир.
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Поединок пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».
Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Победитель поединка выйдет в финал, где сыграет против «Уравы Редс» (Япония) или «Манчестер Сити» (Англия).
Флуминенсе – Аль-Ахли. Полуфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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