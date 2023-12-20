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Чемпионат мира
20 декабря 2023, 02:22 | Обновлено 20 декабря 2023, 02:27
135
0

Чемпионы в списке. Обнародован рейтинг самых больших сенсаций в истории ЧМ

Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг

20 декабря 2023, 02:22 | Обновлено 20 декабря 2023, 02:27
135
0
Чемпионы в списке. Обнародован рейтинг самых больших сенсаций в истории ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Акоста Фернандес

Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга самых больших сенсаций в истории чемпионатов мира.

На первом месте разместился матч полуфинала мундиаля 2014 года, в котором сборная Германия ошеломила весь мир, разгромив хозяев турнира бразильцев со счетом 7:1.

Вторую строчку списка занял результат финала ЧМ 1954, в котором сборная Западной Германии сенсационно переиграла «золотую команду» Венгрии с Ференцом Пушкашем. Бронзу рейтинга получил матч группового этапа мирового первенства 1950 года, где сборная США неожиданно одолела англичан.

Десятое место рейтинга занял недавний матч группового этапа чемпионата мира 2022 года, в котором Саудовская Аравия шокировала Аргентину, для которой в итоге это поражение оказалось единственным на том турнире.

Топ-10 крупнейших сенсаций в истории ЧМ:

  1. Бразилия 1:7 Германия (2014)
  2. Западная Германия 3:2 Венгрия (1954)
  3. Англия 0:1 США (1950)
  4. Северная Корея 1:0 Италия (1966)
  5. Бразилия 1:2 Уругвай (1950)
  6. Франция 0:1 Сенегал (2002)
  7. Аргентина 0:1 Камерун (1990)
  8. Испания 0:1 Северная Ирландия (1982)
  9. Бразилия 0:3 Франция (1998)
  10. Аргентина 1:2 Саудовская Аравия (2022)
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Источник FourFourTwo
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