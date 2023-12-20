Чемпионы в списке. Обнародован рейтинг самых больших сенсаций в истории ЧМ

Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга самых больших сенсаций в истории чемпионатов мира.

На первом месте разместился матч полуфинала мундиаля 2014 года, в котором сборная Германия ошеломила весь мир, разгромив хозяев турнира бразильцев со счетом 7:1.

Вторую строчку списка занял результат финала ЧМ 1954, в котором сборная Западной Германии сенсационно переиграла «золотую команду» Венгрии с Ференцом Пушкашем. Бронзу рейтинга получил матч группового этапа мирового первенства 1950 года, где сборная США неожиданно одолела англичан.

Десятое место рейтинга занял недавний матч группового этапа чемпионата мира 2022 года, в котором Саудовская Аравия шокировала Аргентину, для которой в итоге это поражение оказалось единственным на том турнире.

Топ-10 крупнейших сенсаций в истории ЧМ: