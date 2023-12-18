ЯЩЕНКО: Главный вопрос перед Марселем для Шахтера - останется ли Судаков

Французский «Марсель» будет соперником донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы.

Бывший полузащитник «горняков» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы соперников в борьбе за путевку в следующий раунд:

«Я считаю, что для «Шахтера» это достаточно удачный жребий. «Марсель» относится к тем командам, которые сами играют и позволяют это делать соперникам. Это не итальянская «Рома» или португальский «Спортинг», которые делают ставку на прагматичный футбол. С такими оппонентами «горнякам» всегда сложно играть.

Шансы «Шахтера» и «Марселя» на проход дальше, я оцениваю, как 50 на 50. Очень многое будет зависеть от того останется ли зимой в рядах дончан Георгий Судаков, который играет заметную роль, как в середине поля, так и в завершающей стадии атак. Без него потенциал «Шахтера» – снизится, а найти достойную замену в сжатые сроки будет очень проблематично».

Напомним, что 15 февраля «Шахтер» будет принимать «Марсель», а через неделю проведет повторный матч во Франции.

Ранее бывший вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт прокомментировал результаты жеребьевки в Швейцарии для «горняков».