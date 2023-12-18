Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЯЩЕНКО: Главный вопрос перед Марселем для Шахтера - останется ли Судаков
Лига Европы
18 декабря 2023, 19:02 |
711
0

ЯЩЕНКО: Главный вопрос перед Марселем для Шахтера - останется ли Судаков

Бывший полузащитник дончан – о противостоянии с «Марселем»

18 декабря 2023, 19:02 |
711
0
ЯЩЕНКО: Главный вопрос перед Марселем для Шахтера - останется ли Судаков
ФК Шахтер Донецк. Сергей Ященко

Французский «Марсель» будет соперником донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы.

Бывший полузащитник «горняков» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы соперников в борьбе за путевку в следующий раунд:

«Я считаю, что для «Шахтера» это достаточно удачный жребий. «Марсель» относится к тем командам, которые сами играют и позволяют это делать соперникам. Это не итальянская «Рома» или португальский «Спортинг», которые делают ставку на прагматичный футбол. С такими оппонентами «горнякам» всегда сложно играть.

Шансы «Шахтера» и «Марселя» на проход дальше, я оцениваю, как 50 на 50. Очень многое будет зависеть от того останется ли зимой в рядах дончан Георгий Судаков, который играет заметную роль, как в середине поля, так и в завершающей стадии атак. Без него потенциал «Шахтера» – снизится, а найти достойную замену в сжатые сроки будет очень проблематично».

Напомним, что 15 февраля «Шахтер» будет принимать «Марсель», а через неделю проведет повторный матч во Франции.

Ранее бывший вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт прокомментировал результаты жеребьевки в Швейцарии для «горняков».

По теме:
«Шахтер имеет хорошие шансы». Сергей Ребров оценил жребий Лиги Европы
«Сложный оппонент». Реакция Пушича на жребий Лиги Европы
Стала известна цена билетов на матч Шахтера против Марселя
Сергей Ященко Марсель Шахтер Донецк Лига Европы Марсель - Шахтер Шахтер - Марсель инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
Футбол | 18 декабря 2023, 07:59 0
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой

«Орлы» минимально выиграли со счетом 1:0, Рогеру Шмидту понравилась игра Анатолия

«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
Футбол | 18 декабря 2023, 16:01 14
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы

Разные мысли фанатов по поводу противостояния с «Марселем»

Лучший в команде. Виталий Миколенко получил признание от WhoScored
Футбол | 18.12.2023, 20:15
Лучший в команде. Виталий Миколенко получил признание от WhoScored
Лучший в команде. Виталий Миколенко получил признание от WhoScored
Шахтер интересуется вратарем молодежной сборной Украины
Футбол | 18.12.2023, 14:33
Шахтер интересуется вратарем молодежной сборной Украины
Шахтер интересуется вратарем молодежной сборной Украины
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 18.12.2023, 14:20
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
17.12.2023, 16:40 2
Теннис
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 10
Футбол
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
18.12.2023, 01:35 2
Футбол
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
17.12.2023, 22:48 17
Хоккей
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
17.12.2023, 12:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем