Неистовый Гаттузо на лавке, неудержимый Обамеянг на поле. И бешеные фаны

Евровесна для единственного представителя Украины – «Шахтера» – откроется матчами 1/16 финала Лиги Европы против «Марселя». Первый матч «горняки» проведут на условно домашней арене 15 февраля 2024 года, ответный – 22 февраля на выезде.

После определения соперника рассуждать на тему «более удобного варианта», под которым большинство из нас автоматически представляло азербайджанский «Карабах», уже не имеет никакого смысла. Соперник назван, и его нужно принять. Как и то обстоятельство, что в плей-офф слабых оппонентов не может быть по определению.

Тем не менее, по горячим следам можно сделать вывод, что для чемпионов Украины все могло быть и похуже, попадись им, к примеру, «Рома», «Фрайбург» или «Спортинг». Так что сойдемся в следующем: нормальный жребий.

Если «Шахтер» пробился в плей-офф Лиги Европы с группового этапа Лиги чемпионов, где дончане заняли третье место, то «Марсель» играл в групповом турнире Лиги Европы, где финишировал на второй позиции. Французы играли в квартете с «Брайтоном», «Аяксом» и АЕКом.

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«Марсель», или «Олимпик Марсель», – один из самых титулованных клубов Франции. «Бело-голубые» (традиционные цвета команды) – девятикратные чемпионы страны, десятикратные обладатели национального Кубка. А еще «Марсель» – единственный французский клуб, выигрывавший Лигу чемпионов. Но все (или почти все) достижения провансальцев – в далеком прошлом.

Чемпионскую Лигу они выиграли в 1993 году. Последний раз становились победителями Лиги 1 в 2010 году, а национальный Кубок последний раз брали ну очень давно – в 1989-м.

Из относительных достижений «Марселя» в «новой эпохе» – статус вице-чемпиона Франции в 2020 году и выход в финал Лиги Европы двумя годами ранее.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель перед финалом Лиги Европы-2018 против Атлетико (0:3)

После «золотой эпохи» «Марселя», которая датирована девяностыми годами прошлого века, для клуба настала длительная полоса турбулентности – сотканная из забвения и локальных прорывов.

Сейчас чемпионат Франции проходит под неоспоримым знаком «ПСЖ» – как когда-то под доминантой самого «Марселя». Но если в свое время «Сен-Жермен» был главным раздражителем для «бело-голубых», то нынешний «Марсель» таковым для «Парижа» не является. «Олимпик» сейчас – просто «один из».

Безусловно, команда до сих пор (за старые заслуги) обладает огромным авторитетом на внутренней арене, но всерьез за национальное «золото» она уже не борется: не позволяют ресурсы.

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Правда, в последнее время все чаще можно услышать разговоры об амбициях «Марселя» вернуть былое величие. И разговоры эти связаны, в первую очередь, с персоной нынешнего президента «бело-голубых» – Пабло Лонгорией.

Лонгория прошлым летом очень хотел пригласить на тренерский мостик команды легендарного экс-футболиста сборной Франции Зинедина Зидана. Но Зизу поставил условие: сие случится лишь в том случае, если клуб купят арабские шейхи. «Марсель» не устроил ультиматум Зидана, и на тренерский мостик, оказавшийся вакантным после ухода Тудора, был приглашен испанец Марселиньо.

С этим наставником отношения в украинского легионера «Марселя» Руслана Малиновского не сложились (по словам самого Руслана) с первых дней общей работы. И в начале осени полузащитник сборной Украины покинул «Велодром» и перебрался в итальянский «Дженоа» (в статусе свободного агента). Так что противостояния с участием Малиновского и его бывшей команды (фактически, «Малина» – воспитанник «оранжево-черных») не будет.

Однако и Марселиньо долго в Марселе не задержался. После жесткого недовольства болельщиков результатами команды (о их буйном нраве во Франции, да и во всей Европе знают не понаслышке), тренеру и спортивному директору клуба (Хавьер Рибальта) пришлось уйти в отставку.

Фаны своим недовольством метили и в Лонгорию, но тому удалось усидеть в своем кресле.

Апофеозом буйства фанов «Олимпика» стал инцидент с их нападением на автобус «Лиона» перед игрой 10 тура «Марсель» – «Лион». Как итог – главному тренеру лионцев Гроссо разбили голову, пострадали еще несколько сотрудников клуба, а матч так и не был сыгран.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

А новым наставником «провансальцев» стал небезызвестный Рино Гаттузо – знаменитый в недалеком прошлом футболист сборной Италии, который в составе «Скуадры адзурры» становился чемпионом мира в 2006 году. Все возможные трофеи на командном уровне выиграл он и в «Милане». Но вот его тренерская карьера пока что складывается не лучшим образом.

До «Олимпика», контракт с которым подписан до лета следующего года, Дженнаро работал в «Валенсии», но там из-за отсутствия результатов долго не задержался: стороны разошлись «по обоюдному согласию» в конце минувшего сезона.

Несмотря на свою яркую харизму и авторитет среди футболистов любого клуба, где он тренировал, Гаттузо не может похвастаться настоящим тренерским чутьем и гибкостью. Да, мотивировать он мастак, и не только пряником, но и кнутом, но вот на большее – вряд ли способен.

А новым спортивным директором «Марселя» стал Мехди Бенатия, в свое время игравший за «провансальцев».

На данный момент «Марсель» занимает шестое место в чемпионате Франции, имея в активе 26 очков после 16 туров. У лидера – «ПСЖ» - 37 баллов. Очевидно, что в нынешнем сезоне вклиниться в борьбу за «золото» марсельцы вряд ли смогут. А вот побороться за третье место – задача вполне реальная: отставание от «Монако», идущем на «бронзовой» ступеньке – всего четыре очка.

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Главной звездой нынешнего «Марселя» является знаменитый экс-форвард «Дортмунда», «Арсенала» и «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Twitter. Пьер-Эмерик Обамеянг

В свое время габонец был одним из самых самобытных нападающих мирового футбола. И не только из-за своих экстравагантных причесок. Но выйти на высочайший уровень ему так и не удалось. И винить в этом он может, разве что, собственных тараканов в голове.

Тем не менее, несмотря на свои 34 года. Обамеянг в «Марселе» – в полном порядке: регулярно забивает и в Лиге 1, и на европейской арене.

В 22 поединках, проведенных за «Олимпик», на счету Обамеянга – 12 мячей и 7 ассистов.

В матче Лиги Европы против «Аякса» на счету габонца – хет-трик. И пускай два гола он забил с пенальти, и лишь один с игры, но зато какой? Красавец, бисиклетой.

Кроме Обамеянга, на статус лидеров «Марселя» могут претендовать голкипер Пау Лопес, защитник Ренан Лоди и полузащитник Жордан Верету.