ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового главного тренера

«Севилья» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Кике Санчеса Флореса. Контракт с ним рассчитан до лета 2025 года.

На посту главного тренера «Севильи» Санчес Флорес заменил уругвайца Диего Алонсо, который был уволен в субботу. О том, что Санчес Флорес может возглавить «Севилью», сообщалось еще вчера вечером.

Флорес имеет опыт работы в Испании на посту главного тренера мадридского «Атлетико», «Валенсии», «Эспаньола», «Хетафе».

Кике Санчес Флорес тренировал «матрасников» с 2009 по 2011 год, выиграв Лигу Европы 2009/10 и Суперкубок УЕФА 2010.

58-летний наставник недавно работал в испанском «Хетафе», с 2021 по 2023 год.