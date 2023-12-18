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Испания
18 декабря 2023, 17:44 | Обновлено 18 декабря 2023, 18:26
1585
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового главного тренера

С командой будет работать Кике Санчес Флорес

18 декабря 2023, 17:44 | Обновлено 18 декабря 2023, 18:26
1585
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового главного тренера
ФК Хетафе. Кике Санчес Флорес

«Севилья» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Кике Санчеса Флореса. Контракт с ним рассчитан до лета 2025 года.

На посту главного тренера «Севильи» Санчес Флорес заменил уругвайца Диего Алонсо, который был уволен в субботу. О том, что Санчес Флорес может возглавить «Севилью», сообщалось еще вчера вечером.

Флорес имеет опыт работы в Испании на посту главного тренера мадридского «Атлетико», «Валенсии», «Эспаньола», «Хетафе».

Кике Санчес Флорес тренировал «матрасников» с 2009 по 2011 год, выиграв Лигу Европы 2009/10 и Суперкубок УЕФА 2010.

58-летний наставник недавно работал в испанском «Хетафе», с 2021 по 2023 год.

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Севилья Кике Санчес Флорес назначение тренера Диего Алонсо
Источник ФК Севилья
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