ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового главного тренера
С командой будет работать Кике Санчес Флорес
«Севилья» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Кике Санчеса Флореса. Контракт с ним рассчитан до лета 2025 года.
На посту главного тренера «Севильи» Санчес Флорес заменил уругвайца Диего Алонсо, который был уволен в субботу. О том, что Санчес Флорес может возглавить «Севилью», сообщалось еще вчера вечером.
Флорес имеет опыт работы в Испании на посту главного тренера мадридского «Атлетико», «Валенсии», «Эспаньола», «Хетафе».
Кике Санчес Флорес тренировал «матрасников» с 2009 по 2011 год, выиграв Лигу Европы 2009/10 и Суперкубок УЕФА 2010.
58-летний наставник недавно работал в испанском «Хетафе», с 2021 по 2023 год.
✍️ Quique Sánchez Flores, nuevo técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla #NuncaTeRindas— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 18, 2023
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