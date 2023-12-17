Стало известно, кто является главным кандидатом в наставники Севильи
Кике Санчес Флорес имеет опыт работы в Испании с несколькими клубами
Руководство «Севильи» изучает кандидатуру испанца Кике Санчеса Флореса как главного претендента на пост главного тренера команды.
Руководство клуба ищет нового тренера в ускоренном порядке. Флорес имеет опыт работы в Испании на посту главного тренера мадридского «Атлетико», «Валенсии», «Эспаньола», «Хетафе».
Кике Санчес Флорес тренировал матрасников с 2009 по 2011 год, выиграв Лигу Европы 2009/10 и Суперкубок УЕФА 2010.
58-летний наставник недавно работал в испанском «Хетафе», с 2021 по 2023 год.
Его конкурентом на пост коуча Севильи является 53-летний Хави Грасия, который в мае 2023 года был уволен из английского «Лидса».
Недавно «Севилья» уволила Диего Алонсо, который работал в клубе 2 месяца и провалил еврокампанию в Лиге чемпионов.
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