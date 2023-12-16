ОФИЦИАЛЬНО. Отработал только 2 месяца. Севилья уволила главного тренера
Диего Алонсо явно не оправдал ожиданий руководства «красно-белых»
Испанский футбольный клуб «Севилья» официально уволил 48-летнего уругвайского специалиста Диего Алонсо.
Коуч отработал только 2 месяца. В октябре 2023 года он заменил на посту наставника «красно-белых» Хосе Луиса Мендилибара.
«Севилья объявляет об увольнении Диего Алонсо с поста тренера красно-белых. Клуб благодарит уругвайского тренера за оказанные услуги и желает удачи в будущем», – идется на официальном сайте клуба.
16 декабря подопечные Диего Алонсо разгромно уступили в 17-м туре Ла Лиги «Хетафе» со счетом 0:3 на своем поле.
Сейчас «Севилья» располагается на 16-м месте из 20 в таблице чемпионата Испании с 13 очками. У «Кадиса», который идет на 18-й позиции и находится в зоне вылета, также 13 пунктов.
«Красно-белые» провалили и групповой этап Лиги чемпионов, расположившись на последнем 4-м месте квартета В с 2 очками.
ℹ️ Comunicado oficial: Diego Alonso deja de ser entrenador del #SevillaFC. #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 16, 2023
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