Севилья – Хетафе – 0:3. Отставка Диего Алонсо. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок 17-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» принимала «Хетафе». Игра довольно неожиданно окончилась разгромной победой гостей. Поражение стоило работы тренеру «Севильи» Диего Алонсо. Тренер проработал во главе команды два месяца.

«Севилья» после этого матча находится на 16 месте в турнирной таблице. Также клуб вылетел из еврокубков, набрав в группе Лиги чемпионов два очка и заняв последнее место.

Ла Лига. 17 тур

Севилья – Хетафе – 0:3

Голы: Майораль, 5, пен, Хайме Мата, 37, Гринвуд, 80, пен.