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Чемпионат Испании
Севилья
16.12.2023 19:30 – FT 0 : 3
Хетафе
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Саудовская Аравия
17 декабря 2023, 02:05 |
62
0

Севилья – Хетафе – 0:3. Отставка Диего Алонсо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17 тура испанской Ла Лиги

17 декабря 2023, 02:05 |
62
0
Севилья – Хетафе – 0:3. Отставка Диего Алонсо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 17-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» принимала «Хетафе». Игра довольно неожиданно окончилась разгромной победой гостей. Поражение стоило работы тренеру «Севильи» Диего Алонсо. Тренер проработал во главе команды два месяца.

«Севилья» после этого матча находится на 16 месте в турнирной таблице. Также клуб вылетел из еврокубков, набрав в группе Лиги чемпионов два очка и заняв последнее место.

Ла Лига. 17 тур

Севилья – Хетафе – 0:3

Голы: Майораль, 5, пен, Хайме Мата, 37, Гринвуд, 80, пен.

События матча

80’
ГОЛ ! С пенальти забил Мейсон Гринвуд (Хетафе).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Хайме Мата (Хетафе).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Борха Майораль (Хетафе).
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Севилья Хетафе чемпионат Испании по футболу отставка Ла Лига Диего Алонсо видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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