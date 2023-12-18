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  4. Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
Испания
18 декабря 2023, 18:20 | Обновлено 18 декабря 2023, 18:46
2851
0

Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону

Тренер сборной – об украинском дуэте каталонского клуба

18 декабря 2023, 18:20 | Обновлено 18 декабря 2023, 18:46
2851
0
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров советует украинским лидерам «Жироны» Артему Довбику и Виктору Цыганкову зимой не переходить в другой клуб.

«От «Жироны» никто такого не ожидал. Клуб уверенно смотрится и они на первом месте по игре в Ла Лиге. Я надеюсь, что Виктор Цыганков и Артем Довбик будут дальше прогрессировать.

Вокруг них много слухов. Важно, чтобы они закончили сезон в «Жироне», а уже потом думали о других клубах», – сказал Ребров.

Сообщалось, что к Цыганкову интерес проявляют «Барселона» и «Бавария», а к Довбику - итальянские топ-клубы.

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Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Источник Instagram
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