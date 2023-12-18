Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
Тренер сборной – об украинском дуэте каталонского клуба
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров советует украинским лидерам «Жироны» Артему Довбику и Виктору Цыганкову зимой не переходить в другой клуб.
«От «Жироны» никто такого не ожидал. Клуб уверенно смотрится и они на первом месте по игре в Ла Лиге. Я надеюсь, что Виктор Цыганков и Артем Довбик будут дальше прогрессировать.
Вокруг них много слухов. Важно, чтобы они закончили сезон в «Жироне», а уже потом думали о других клубах», – сказал Ребров.
Сообщалось, что к Цыганкову интерес проявляют «Барселона» и «Бавария», а к Довбику - итальянские топ-клубы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В решающем поединке Франция обыграла Норвегию со счетом 31:28
Александр Денисов поделился уникальными кадрами