Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров советует украинским лидерам «Жироны» Артему Довбику и Виктору Цыганкову зимой не переходить в другой клуб.

«От «Жироны» никто такого не ожидал. Клуб уверенно смотрится и они на первом месте по игре в Ла Лиге. Я надеюсь, что Виктор Цыганков и Артем Довбик будут дальше прогрессировать.

Вокруг них много слухов. Важно, чтобы они закончили сезон в «Жироне», а уже потом думали о других клубах», – сказал Ребров.

Сообщалось, что к Цыганкову интерес проявляют «Барселона» и «Бавария», а к Довбику - итальянские топ-клубы.