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Испания
12 декабря 2023, 12:43 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:48
847
2

Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба

«Рома» и «Ювентус» рассматривают возможность подписания украинского нападающего «Жироны»

12 декабря 2023, 12:43 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:48
847
2
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Три итальянских топ-клуба рассматривают возможность подписания украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика, сообщает испанское издание El Gol Digital.

Наибольший интерес к 26-летнему футболисту проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» уже несколько месяцев следят за Артемом и готовы заплатить большую сумму.

Еще 2 претендента на Довбика: римская «Рома» и туринский «Ювентус». Они играют с большими нападающими (Ромелу Лукаку и Душаном Влаховичем соответственно), поэтому украинец идеально им подходит. Более того, Лукаку, скорее всего, покинет «Рому», а Влахович не впечатляет боссов «Юве» своей игрой, поэтому Артем вполне может получить статус основного игрока команды.

В этом сезоне чемпионата Испании на счету 26-летнего Артема Довбика 15 матчей, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 15 миллионов евро.

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Источник El Gol Digital
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Максим Колісник
Тільки не Рома
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Евгений Кожушко
В Ювентусі буде Судаков, тому треба йти в Інтер.
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0
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