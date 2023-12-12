Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба

Три итальянских топ-клуба рассматривают возможность подписания украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика, сообщает испанское издание El Gol Digital.

Наибольший интерес к 26-летнему футболисту проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» уже несколько месяцев следят за Артемом и готовы заплатить большую сумму.

Еще 2 претендента на Довбика: римская «Рома» и туринский «Ювентус». Они играют с большими нападающими (Ромелу Лукаку и Душаном Влаховичем соответственно), поэтому украинец идеально им подходит. Более того, Лукаку, скорее всего, покинет «Рому», а Влахович не впечатляет боссов «Юве» своей игрой, поэтому Артем вполне может получить статус основного игрока команды.

В этом сезоне чемпионата Испании на счету 26-летнего Артема Довбика 15 матчей, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 15 миллионов евро.