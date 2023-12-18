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  4. Цыганков может заменить бразильца в Барселоне. Украинец заинтересовал Хави
Испания
18 декабря 2023, 12:23 |
1523
0

Цыганков может заменить бразильца в Барселоне. Украинец заинтересовал Хави

Украинский хавбек может усилить состав испанского гранда

18 декабря 2023, 12:23 |
1523
0
Цыганков может заменить бразильца в Барселоне. Украинец заинтересовал Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Циганков

26-летний украинский хавбек «Жироны» Виктор Циганков может перейти в каталонскую «Барселону».

По информации испанского издания Fichajes, руководство «Барсы» не в восторге от игры бразильского вингера Рафиньи и рассматривает возможность его продажи летом 2024 года. Вероятным вариантом замены бразильца является именно Виктор Цыганков. Интерес к украинцу проявляет также наставник «блаугранас» Хави, которому нравится талант украинца.

«Барселоне» придется конкурировать за подписание украинца с «Баварией», также заинтересованной в приобретении Цыганкова.

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Виктор Цыганков Хави Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Рафинья Диас
Источник Fichajes.net
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