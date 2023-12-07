Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера

Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность приобретения основного игрока сборной Украины и лидера «Жироны» Виктора Цыганкова.

По информации испанского источника La Colina de Nervion, «Бавария» отправила скаутов на последний матч «Жироны» в Ла Лиге, чтобы те наблюдали за игрой Цыганкова вживую и оценили его игровые качества.

Сообщается, что «Жирона» готова рассмотреть уход украинца не менее чем за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Цыганкова 3 гола и 2 ассиста в 13 матчах за «Жирону» в Ла Лиге.

Ранее стало известно, сыграют ли Виктор Цыганкова и Артем Довбык в матче 1/32 Кубка Испании.