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  4. Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Германия
07 декабря 2023, 15:41 |
3561
8

Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера

Скауты мюнхенского клуба наблюдали за игрой Виктора в последнем матче

07 декабря 2023, 15:41 |
3561
8
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность приобретения основного игрока сборной Украины и лидера «Жироны» Виктора Цыганкова.

По информации испанского источника La Colina de Nervion, «Бавария» отправила скаутов на последний матч «Жироны» в Ла Лиге, чтобы те наблюдали за игрой Цыганкова вживую и оценили его игровые качества.

Сообщается, что «Жирона» готова рассмотреть уход украинца не менее чем за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Цыганкова 3 гола и 2 ассиста в 13 матчах за «Жирону» в Ла Лиге.

Ранее стало известно, сыграют ли Виктор Цыганкова и Артем Довбык в матче 1/32 Кубка Испании.

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Виктор Цыганков Жирона Бавария трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы
Источник La Colina de Nervion
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Комментарии 8
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Istm
не варто.
Він грає у сильній лізі у непоганому клубі з непоганими партнерами.
Звісно, якщо фінансове питання переважить, то піде.
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0
Обсервер Влад
Циган навіть в Жироні не сильно феєрить, м'яко кажучи. А що йому в Баварії тоді робити? 
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-11
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