Британская БК оценила шансы Шахтера выиграть трофей Лиги Европы 2023/24
18 декабря состоялась жеребьевка 1/16 финала еврокубка
18 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы.
В 1/16 финала донецкий «Шахтер» сыграет против французского «Марселя». Первый матч состоится 15 февраля на условно домашней арене, а ответный – 22 февраля на выезде.
Британской букмекерская контора Bet365 оценивает шансы «горняков» выиграть трофей ЛЕ 2023/24 коэффициентом в 67.00. Столько же дают и на триумф швейцарского «Янг Бойз».
«Шахтер» – 20-й фаворит на титул. Главным претендентом является «Ливерпуль» (3.25).
Котировки на чемпионство в Лиге Европы 2023/24:
- Ливерпуль – 3.25
- Байер – 6.50
- Милан – 11.00
- Брайтон – 13.00
- Вест Хэм – 13.00
- Рома – 17.00
- Бенфика – 21.00
- Вильярреал – 26.00
- Аталанта – 26.00
- Спортинг – 26.00
- Галатасарай – 26.00
- Марсель – 34.00
- Ланс – 41.00
- Фейеноорд – 41.00
- Брага – 41.00
- Рейнджерс – 41.00
- Ренн – 51.00
- Фрайбург – 51.00
- Янг Бойз – 67.00
- Шахтер Донецк – 67.00
- Славия Прага – 81.00
- Тулуза – 101.00
- Спарта Прага – 101.00
- Карабах – 201.00
Победители 8 матчей 1/16 финала пройдут в мартовский раунд 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к 8 победителям групп (английские «Вест Хэм», «Брайтон», «Ливерпуль», итальянская «Аталанта», испанский «Вильярреал», немецкий «Байер», шотландский «Рейнджерс», чешская «Славия»). Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.
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