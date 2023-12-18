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Лига Европы
18 декабря 2023, 17:10 | Обновлено 18 декабря 2023, 17:40
1000
1

Британская БК оценила шансы Шахтера выиграть трофей Лиги Европы 2023/24

18 декабря состоялась жеребьевка 1/16 финала еврокубка

18 декабря 2023, 17:10 | Обновлено 18 декабря 2023, 17:40
1000
1
Британская БК оценила шансы Шахтера выиграть трофей Лиги Европы 2023/24
УЕФА

18 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы.

В 1/16 финала донецкий «Шахтер» сыграет против французского «Марселя». Первый матч состоится 15 февраля на условно домашней арене, а ответный – 22 февраля на выезде.

Британской букмекерская контора Bet365 оценивает шансы «горняков» выиграть трофей ЛЕ 2023/24 коэффициентом в 67.00. Столько же дают и на триумф швейцарского «Янг Бойз».

«Шахтер» – 20-й фаворит на титул. Главным претендентом является «Ливерпуль» (3.25).

Котировки на чемпионство в Лиге Европы 2023/24:

  1. Ливерпуль – 3.25
  2. Байер – 6.50
  3. Милан – 11.00
  4. Брайтон – 13.00
  5. Вест Хэм – 13.00
  6. Рома – 17.00
  7. Бенфика – 21.00
  8. Вильярреал – 26.00
  9. Аталанта – 26.00
  10. Спортинг – 26.00
  11. Галатасарай – 26.00
  12. Марсель – 34.00
  13. Ланс – 41.00
  14. Фейеноорд – 41.00
  15. Брага – 41.00
  16. Рейнджерс – 41.00
  17. Ренн – 51.00
  18. Фрайбург – 51.00
  19. Янг Бойз – 67.00
  20. Шахтер Донецк – 67.00
  21. Славия Прага – 81.00
  22. Тулуза – 101.00
  23. Спарта Прага – 101.00
  24. Карабах – 201.00

Победители 8 матчей 1/16 финала пройдут в мартовский раунд 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к 8 победителям групп (английские «Вест Хэм», «Брайтон», «Ливерпуль», итальянская «Аталанта», испанский «Вильярреал», немецкий «Байер», шотландский «Рейнджерс», чешская «Славия»). Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.

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Источник Sport.ua
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Saar
Брайтон так котирується!??? Та ну на..х
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