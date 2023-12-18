Британская БК оценила шансы Шахтера выиграть трофей Лиги Европы 2023/24

18 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы.

В 1/16 финала донецкий «Шахтер» сыграет против французского «Марселя». Первый матч состоится 15 февраля на условно домашней арене, а ответный – 22 февраля на выезде.

Британской букмекерская контора Bet365 оценивает шансы «горняков» выиграть трофей ЛЕ 2023/24 коэффициентом в 67.00. Столько же дают и на триумф швейцарского «Янг Бойз».

«Шахтер» – 20-й фаворит на титул. Главным претендентом является «Ливерпуль» (3.25).

Котировки на чемпионство в Лиге Европы 2023/24:

Ливерпуль – 3.25 Байер – 6.50 Милан – 11.00 Брайтон – 13.00 Вест Хэм – 13.00 Рома – 17.00 Бенфика – 21.00 Вильярреал – 26.00 Аталанта – 26.00 Спортинг – 26.00 Галатасарай – 26.00 Марсель – 34.00 Ланс – 41.00 Фейеноорд – 41.00 Брага – 41.00 Рейнджерс – 41.00 Ренн – 51.00 Фрайбург – 51.00 Янг Бойз – 67.00 Шахтер Донецк – 67.00 Славия Прага – 81.00 Тулуза – 101.00 Спарта Прага – 101.00 Карабах – 201.00

Победители 8 матчей 1/16 финала пройдут в мартовский раунд 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к 8 победителям групп (английские «Вест Хэм», «Брайтон», «Ливерпуль», итальянская «Аталанта», испанский «Вильярреал», немецкий «Байер», шотландский «Рейнджерс», чешская «Славия»). Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.