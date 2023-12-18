Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЕ Шахтер – Марсель. Кто фаворит?

18 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы.

В 1/16 финала донецкий «Шахтер» сыграет против французского «Марселя». Первый матч состоится 15 февраля на условно домашней арене, а ответный – 22 февраля на выезде.

Букмекерские конторы уже выставили коэффициенты на встречу «Шахтер» – «Марсель».

Фаворитами на выход в 1/8 финала являются «провансальцы». Шансы «Марселя» оцениваются в 1.60, а «Шахтера» – в 2.41.

На первый поединок, который «горняки» проведут номинально дома, котировки равны: по 2.64 на победу. Ничья расценивается в 3.50.

Победители 8 матчей 1/16 финала пройдут в мартовский раунд 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к 8 победителям групп (английские «Вест Хэм», «Брайтон», «Ливерпуль», итальянская «Аталанта», испанский «Вильярреал», немецкий «Байер», шотландский «Рейнджерс», чешская «Славия»). Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.