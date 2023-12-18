Лучшими ассистентами УПЛ в 2023 году стали Буяльский и Пихаленок
Динамовец и днепрянин за весну и осень этого года сделали по 9 голевых передач
Лучшими ассистентами УПЛ в 2023 году стали 30-летний полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский и 26-летний хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок. Киевлянин 4 голевые передачи сделал в весенней части сезона-2022/23 и 5 – в осенней части ЧУ-2023/24. А днепрянин напротив – 5 весной и 4 осенью.
На третьей позиции рейтинга ассистентов-2023 разместились два игрока «Шахтера» Артем Бондаренко и Александр Зубков, на 3 пункта отставшие от дуэта лидеров.
К слову, в предыдущие 10 лет футболисты «Динамо» 5 раз завоевывали пальму первенства в этой номинации: Андрей Ярмоленко в 2014-м на пару с Джермейном Ленсом и в 2015-м, Николай Морозюк в 2017-м, Виктор Цыганков в 2019-м и Виталий Буяльский в 2020-м.
Отметим, что лучшим бомбардиром года стал форвард «Динамо» Владислав Ванат.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие ассистенты УПЛ в 2023 году
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
4
|
5
|
9
|
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Днепр-1
|
5
|
4
|
9
|
3.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
4
|
2
|
6
|
|
Александр ЗУБКОВ
|
Шахтер
|
3
|
3
|
6
|
5.
|
Зиги БАДИБАНГА
|
Черноморец
|
3
|
2
|
5
|
|
Иван ДИБАНГО
|
Кривбасс
|
1
|
4
|
5
|
|
Дмитрий КРЫСЬКИВ
|
Шахтер
|
3
|
2
|
5
|
|
Орест КУЗЫК
|
Черноморец
|
4
|
1
|
5
|
|
Александр СКЛЯР
|
Ворскла
|
4
|
1
|
5
|
|
Тимур СТЕЦКОВ
|
Кривбасс
|
0
|
5
|
5
|
|
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ
|
Кривбасс
|
3
|
2
|
5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» не сдержался
В решающем поединке Франция обыграла Норвегию со счетом 31:28