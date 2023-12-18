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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 11:57 | Обновлено 18 декабря 2023, 12:02
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Лучшими ассистентами УПЛ в 2023 году стали Буяльский и Пихаленок

Динамовец и днепрянин за весну и осень этого года сделали по 9 голевых передач

18 декабря 2023, 11:57 | Обновлено 18 декабря 2023, 12:02
160
0
Лучшими ассистентами УПЛ в 2023 году стали Буяльский и Пихаленок
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Лучшими ассистентами УПЛ в 2023 году стали 30-летний полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский и 26-летний хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок. Киевлянин 4 голевые передачи сделал в весенней части сезона-2022/23 и 5 – в осенней части ЧУ-2023/24. А днепрянин напротив – 5 весной и 4 осенью.

На третьей позиции рейтинга ассистентов-2023 разместились два игрока «Шахтера» Артем Бондаренко и Александр Зубков, на 3 пункта отставшие от дуэта лидеров.

К слову, в предыдущие 10 лет футболисты «Динамо» 5 раз завоевывали пальму первенства в этой номинации: Андрей Ярмоленко в 2014-м на пару с Джермейном Ленсом и в 2015-м, Николай Морозюк в 2017-м, Виктор Цыганков в 2019-м и Виталий Буяльский в 2020-м.

Отметим, что лучшим бомбардиром года стал форвард «Динамо» Владислав Ванат.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ в 2023 году

Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

4

5

9

Александр ПИХАЛЕНОК

Днепр-1

5

4

9

3.

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

4

2

6

Александр ЗУБКОВ

Шахтер

3

3

6

5.

Зиги БАДИБАНГА

Черноморец

3

2

5

Иван ДИБАНГО

Кривбасс

1

4

5

Дмитрий КРЫСЬКИВ

Шахтер

3

2

5

Орест КУЗЫК

Черноморец

4

1

5

Александр СКЛЯР

Ворскла

4

1

5

Тимур СТЕЦКОВ

Кривбасс

0

5

5

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

Кривбасс

3

2

5
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цифры и факты Виталий Буяльский Александр Пихаленок
Источник Sport.ua
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