Лучшими ассистентами УПЛ в 2023 году стали Буяльский и Пихаленок

Лучшими ассистентами УПЛ в 2023 году стали 30-летний полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский и 26-летний хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок. Киевлянин 4 голевые передачи сделал в весенней части сезона-2022/23 и 5 – в осенней части ЧУ-2023/24. А днепрянин напротив – 5 весной и 4 осенью.

На третьей позиции рейтинга ассистентов-2023 разместились два игрока «Шахтера» Артем Бондаренко и Александр Зубков, на 3 пункта отставшие от дуэта лидеров.

К слову, в предыдущие 10 лет футболисты «Динамо» 5 раз завоевывали пальму первенства в этой номинации: Андрей Ярмоленко в 2014-м на пару с Джермейном Ленсом и в 2015-м, Николай Морозюк в 2017-м, Виктор Цыганков в 2019-м и Виталий Буяльский в 2020-м.

Отметим, что лучшим бомбардиром года стал форвард «Динамо» Владислав Ванат.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ в 2023 году