Лучшим бомбардиром УПЛ в 2023 году стал Владислав Ванат

Лучшим бомбардиром УПЛ в 2023 году с 14 голами стал 21-летний нападающий «Динамо» Владислав Ванат. 7 мячей он забил в весенней части сезона-2022/23 и столько же в осенней части ЧУ-2023/24. Динамовец на 1 мяч опередил уехавшего за рубеж и не выступавшего в нынешнем чемпионате днепрянина Артема Довбика и на 2 – Юрия Климчука из «Руха».

К слову, за последние 15 лет звание лучшего бомбардира года, помимо Ваната, завоевывали 4 игрока киевлян. Это Исмаэль Бангура в 2008-м (18 мячей), Андрей Ярмоленко в 2011-м (15), Жуниор Мораес в 2016-м (12) и Виктор Цыганков в 2020-м (15).

Отметим, что лучшей командой года в УПЛ стал «Шахтер».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ в 2023 году

Игрок Клуб Весна Осень Всего 1. Владислав ВАНАТ Динамо 7 7 (1) 14 (1) 2. Артем ДОВБИК Днепр-1 13 (5) - 13 (5) 3. Юрий КЛИМЧУК Рух 7 (1) 5 (2) 12 (3) 4. Эдуардо ГЕРРЕРО Заря 5 5 10 5. Даниил АЛЕФИРЕНКО Черноморец/Заря 8 1 9 Назарий РУСИН Заря 8 1 9 7. Таулянт СЕФЕРИ Ворскла 9 (6) - 9 (6) 8. Владимир БРАЖКО Заря/Динамо 5 3 8 Алексей ГУЦУЛЯК Днепр-1 3 5 8 Максим ЗАДЕРАКА Кривбасс 2 6 8 11. Руслан СТЕПАНЮК Ворскла 3 5 (2) 8 (2) 12. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 2 6 (3) 8 (3)

В скобках - голы с пенальти.