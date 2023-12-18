Лучшим бомбардиром УПЛ в 2023 году стал Владислав Ванат
За весну и осень этого года форвард «Динамо» забил 14 мячей
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2023 году с 14 голами стал 21-летний нападающий «Динамо» Владислав Ванат. 7 мячей он забил в весенней части сезона-2022/23 и столько же в осенней части ЧУ-2023/24. Динамовец на 1 мяч опередил уехавшего за рубеж и не выступавшего в нынешнем чемпионате днепрянина Артема Довбика и на 2 – Юрия Климчука из «Руха».
К слову, за последние 15 лет звание лучшего бомбардира года, помимо Ваната, завоевывали 4 игрока киевлян. Это Исмаэль Бангура в 2008-м (18 мячей), Андрей Ярмоленко в 2011-м (15), Жуниор Мораес в 2016-м (12) и Виктор Цыганков в 2020-м (15).
Отметим, что лучшей командой года в УПЛ стал «Шахтер».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры УПЛ в 2023 году
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
7
|
7 (1)
|
14 (1)
|
2.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
13 (5)
|
-
|
13 (5)
|
3.
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Рух
|
7 (1)
|
5 (2)
|
12 (3)
|
4.
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
5
|
5
|
10
|
5.
|
Даниил АЛЕФИРЕНКО
|
Черноморец/Заря
|
8
|
1
|
9
|
|
Назарий РУСИН
|
Заря
|
8
|
1
|
9
|
7.
|
Таулянт СЕФЕРИ
|
Ворскла
|
9 (6)
|
-
|
9 (6)
|
8.
|
Владимир БРАЖКО
|
Заря/Динамо
|
5
|
3
|
8
|
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Днепр-1
|
3
|
5
|
8
|
|
Максим ЗАДЕРАКА
|
Кривбасс
|
2
|
6
|
8
|
11.
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Ворскла
|
3
|
5 (2)
|
8 (2)
|
12.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
2
|
6 (3)
|
8 (3)
В скобках - голы с пенальти.
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