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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 11:27 | Обновлено 18 декабря 2023, 11:35
695
0

Лучшим бомбардиром УПЛ в 2023 году стал Владислав Ванат

За весну и осень этого года форвард «Динамо» забил 14 мячей

18 декабря 2023, 11:27 | Обновлено 18 декабря 2023, 11:35
695
0
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2023 году стал Владислав Ванат
ФК Динамо. Владислав Ванат

Лучшим бомбардиром УПЛ в 2023 году с 14 голами стал 21-летний нападающий «Динамо» Владислав Ванат. 7 мячей он забил в весенней части сезона-2022/23 и столько же в осенней части ЧУ-2023/24. Динамовец на 1 мяч опередил уехавшего за рубеж и не выступавшего в нынешнем чемпионате днепрянина Артема Довбика и на 2 – Юрия Климчука из «Руха».

К слову, за последние 15 лет звание лучшего бомбардира года, помимо Ваната, завоевывали 4 игрока киевлян. Это Исмаэль Бангура в 2008-м (18 мячей), Андрей Ярмоленко в 2011-м (15), Жуниор Мораес в 2016-м (12) и Виктор Цыганков в 2020-м (15).

Отметим, что лучшей командой года в УПЛ стал «Шахтер».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ в 2023 году

Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Владислав ВАНАТ

Динамо

7

7 (1)

14 (1)

2.

Артем ДОВБИК

Днепр-1

13 (5)

-

13 (5)

3.

Юрий КЛИМЧУК

Рух

7 (1)

5 (2)

12 (3)

4.

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря

5

5

10

5.

Даниил АЛЕФИРЕНКО

Черноморец/Заря

8

1

9

Назарий РУСИН

Заря

8

1

9

7.

Таулянт СЕФЕРИ

Ворскла

9 (6)

-

9 (6)

8.

Владимир БРАЖКО

Заря/Динамо

5

3

8

Алексей ГУЦУЛЯК

Днепр-1

3

5

8

Максим ЗАДЕРАКА

Кривбасс

2

6

8

11.

Руслан СТЕПАНЮК

Ворскла

3

5 (2)

8 (2)

12.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

2

6 (3)

8 (3)

В скобках - голы с пенальти.

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цифры и факты Владислав Ванат Динамо Киев
Источник Sport.ua
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