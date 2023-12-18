Лучшей командой УПЛ в 2023 году стал Шахтер

Если бы чемпионат Украины проводился по схеме «весна - осень», то пальма первенства в 2023 году 10-й раз за последние 15 лет досталась бы «Шахтеру». Оранжево-черные набрали наибольшее количество очков в весенней части сезона-2022/23 (42) и показали четвертый результат в осенней части УПЛ-2023/24 (31). Вторую строчку в таблице этого виртуального ЧУ-2023 занял «Днепр-1», отставший от горняков на 7 пунктов. А третье – «Динамо», на самую малость опередившее «Кривбасс.

Небольшое пояснение к приведенной ниже таблице. Поскольку команды по той или иной причине провели разное количество матчей, расставлены они по проценту набранных очков. Кроме того, в таблицу не включены клубы, выступавшие в 2023 году только весной («Ингулец», «Металлист» и «Львов») либо осенью («Полесье», «Оболонь» и ЛНЗ).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов УПЛ в 2023 году