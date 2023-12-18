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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 11:21 | Обновлено 18 декабря 2023, 11:25
124
0

Лучшей командой УПЛ в 2023 году стал Шахтер

Пальма первенства досталась горнякам 10-й раз за последние 15 лет

18 декабря 2023, 11:21 | Обновлено 18 декабря 2023, 11:25
124
0
Лучшей командой УПЛ в 2023 году стал Шахтер
ФК Шахтер

Если бы чемпионат Украины проводился по схеме «весна - осень», то пальма первенства в 2023 году 10-й раз за последние 15 лет досталась бы «Шахтеру». Оранжево-черные набрали наибольшее количество очков в весенней части сезона-2022/23 (42) и показали четвертый результат в осенней части УПЛ-2023/24 (31). Вторую строчку в таблице этого виртуального ЧУ-2023 занял «Днепр-1», отставший от горняков на 7 пунктов. А третье – «Динамо», на самую малость опередившее «Кривбасс.

Небольшое пояснение к приведенной ниже таблице. Поскольку команды по той или иной причине провели разное количество матчей, расставлены они по проценту набранных очков. Кроме того, в таблицу не включены клубы, выступавшие в 2023 году только весной («Ингулец», «Металлист» и «Львов») либо осенью («Полесье», «Оболонь» и ЛНЗ).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов УПЛ в 2023 году

И

В

Н

П

М

О

%

1.

Шахтер

32

22

7

3

66-23

73

76,0

2.

Днепр-1

33

20

6

7

56-33

66

66,7

3.

Динамо

29

18

4

7

60-30

58

66,7

4.

Кривбасс

32

17

6

9

46-31

57

59,4

5.

Заря

29

14

6

9

44-28

48

55,2

6.

Ворскла

32

14

8

10

38-42

50

52,1

7.

Черноморец

31

14

4

13

50-44

46

49,5

8.

Рух

33

10

14

9

39-34

44

44,4

9.

Колос

31

9

10

12

20-28

37

39,8

10.

Александрия

33

7

15

11

31-40

36

36,4

11.

Металлист 1925

32

6

11

15

27-50

29

30,2

12.

Верес

31

5

11

15

33-51

26

28,0

13.

Минай

30

6

9

15

17-38

24

26,7

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Источник Sport.ua
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