Лучшей командой УПЛ в 2023 году стал Шахтер
Пальма первенства досталась горнякам 10-й раз за последние 15 лет
Если бы чемпионат Украины проводился по схеме «весна - осень», то пальма первенства в 2023 году 10-й раз за последние 15 лет досталась бы «Шахтеру». Оранжево-черные набрали наибольшее количество очков в весенней части сезона-2022/23 (42) и показали четвертый результат в осенней части УПЛ-2023/24 (31). Вторую строчку в таблице этого виртуального ЧУ-2023 занял «Днепр-1», отставший от горняков на 7 пунктов. А третье – «Динамо», на самую малость опередившее «Кривбасс.
Небольшое пояснение к приведенной ниже таблице. Поскольку команды по той или иной причине провели разное количество матчей, расставлены они по проценту набранных очков. Кроме того, в таблицу не включены клубы, выступавшие в 2023 году только весной («Ингулец», «Металлист» и «Львов») либо осенью («Полесье», «Оболонь» и ЛНЗ).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Показатели клубов УПЛ в 2023 году
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
1.
|
Шахтер
|
32
|
22
|
7
|
3
|
66-23
|
73
|
76,0
|
2.
|
Днепр-1
|
33
|
20
|
6
|
7
|
56-33
|
66
|
66,7
|
3.
|
Динамо
|
29
|
18
|
4
|
7
|
60-30
|
58
|
66,7
|
4.
|
Кривбасс
|
32
|
17
|
6
|
9
|
46-31
|
57
|
59,4
|
5.
|
Заря
|
29
|
14
|
6
|
9
|
44-28
|
48
|
55,2
|
6.
|
Ворскла
|
32
|
14
|
8
|
10
|
38-42
|
50
|
52,1
|
7.
|
Черноморец
|
31
|
14
|
4
|
13
|
50-44
|
46
|
49,5
|
8.
|
Рух
|
33
|
10
|
14
|
9
|
39-34
|
44
|
44,4
|
9.
|
Колос
|
31
|
9
|
10
|
12
|
20-28
|
37
|
39,8
|
10.
|
Александрия
|
33
|
7
|
15
|
11
|
31-40
|
36
|
36,4
|
11.
|
Металлист 1925
|
32
|
6
|
11
|
15
|
27-50
|
29
|
30,2
|
12.
|
Верес
|
31
|
5
|
11
|
15
|
33-51
|
26
|
28,0
|
13.
|
Минай
|
30
|
6
|
9
|
15
|
17-38
|
24
|
26,7
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