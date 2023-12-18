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  4. ФОТО. Андрей Лунин поддержал партнера по Реалу после ужасной травмы
Испания
18 декабря 2023, 09:13 |
2144
1

ФОТО. Андрей Лунин поддержал партнера по Реалу после ужасной травмы

Давиду Алабе диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена

18 декабря 2023, 09:13 |
2144
1
ФОТО. Андрей Лунин поддержал партнера по Реалу после ужасной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу королевского клуба.

Ужасное травмирование в матче получил защитник «сливочных» Давид Алаба. У 31-летнего уроженца Вены диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Алабе предстоит перенести операцию.

Своего партнера по команде поддержал украинский страж ворот Андрей Лунин.

«Мы тебя очень любим. Ты вернешься сильнее, мы с тобой!», – написал Лунин в инстаграме.

Алаба стал уже третьим игроком с разрывом крестообразных связок в «Реале», присоединившись к Куртуа и Милитао.

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Вильярреал травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид травма колена Ла Лига Давид Алаба Реал - Вильярреал Андрей Лунин
Источник Instagram
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Gargantua
в 32 года это похоже на конец карьеры
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