ФОТО. Андрей Лунин поддержал партнера по Реалу после ужасной травмы

17 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу королевского клуба.

Ужасное травмирование в матче получил защитник «сливочных» Давид Алаба. У 31-летнего уроженца Вены диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Алабе предстоит перенести операцию.

Своего партнера по команде поддержал украинский страж ворот Андрей Лунин.

«Мы тебя очень любим. Ты вернешься сильнее, мы с тобой!», – написал Лунин в инстаграме.

Алаба стал уже третьим игроком с разрывом крестообразных связок в «Реале», присоединившись к Куртуа и Милитао.