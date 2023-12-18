Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»

Один из организаторов французского выставочного турнира Negomental Open de Bourg-de-Peague Ксавье Коффен подробно описал ситуацию с отказом Марты Костюк от игры в матче против россиянки Мирры Андреевой.

«В четверг Донна Векич объявила о своем отказе от участия в турнире из-за боли в плече. Нам пришлось срочно искать ей замену. Мы получили много отказов. Марта ответила положительно.

Мы сказали, что вероятно она сыграет с российской теннисисткой Миррой Андреевой. Костюк ответила, что все в порядке, но не будет пожимать ей руку, как это было принято в последние несколько месяцев на турнирах WTA. Нас это устраивало.

Субботний вечер: Мирра Андреева обыграла Варвару Грачеву и вышла в финал. С этого момента новость распространилась по всей Украине (6 лет назад мы и представить себе не могли, что о нашем маленьком турнире будут говорить так далеко от наших границ). Марта оказалась под огромным давлением в Интернете.

Воскресное утро: Марта прибывает в Бур-де-Пеаж. Она должна была сыграть с несколькими детьми из клуба утром перед дневным матчем. Потом она сообщила нам эти новости. После угроз, которые она получила в Интернете, она не чувствовала себя готовой к игре.

Естественно, мы были разочарованы, так как знали, что за 3 часа до начала матча заменить ее будет очень сложно (Грачева уже успела на свой поезд). Мы работали над тем, чтобы найти игрока, но это слишком сложно за такой короткий промежуток времени.

В спешке и по согласованию с Андреевой, а также думая о нашей публике, которой мы непременно хотим предложить 2 матча, мы решаем организовать матч с Яннисом Газуани Дюраном (№1 клуба и N88 Франции), который в пятницу проиграл Артуру Риндеркнеху (6:7, 3:6).

Марта провела утро с нашей молодежью, фотографируясь, раздавая автографы и так далее. Одним словом, она была очень профессиональна. Она ничего нас не просила, приносила извинения. Она сказала, что просто хочет успокоиться и, прежде всего, перестать получать угрозы в сети.

Она покидает Бур-де-Пеаж. Газуани Дюран побеждает Мирру Андрееву. Россиянка все равно поднимает трофей (к слову, директор разбила кубок финалистки тем же утром). Все хорошо, что хорошо кончается, и здесь никто не держит зла на украинку», – заявил Коффен.