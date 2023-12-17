А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной

16-летняя Мирра Андреева, которая могла сыграть в финале французского выставочного турнира Negomental Open de Bourg-de-Peague против украинки Марты Костюк, вместо этого провела матч с мужчиной.

Против Андреевой вышел мужчина – 1145-й номер мирового рейтинга Янис Газуани Дюран. 23-летний француз выиграл со счетом 7:5, 6:2.

Ранее Марта Костюк объяснила согласие на матч против россиянки тем, что организаторы турнира предложили ей хорошие финансовые условия и согласились с ее принципиальной позицией относительно совместных фотографий и рукопожатий с представительницей страны-агрессора. Но впоследствии отказалась.