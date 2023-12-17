Марта Костюк не сыграет против россиянки из-за «геополитического конфликта»

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет против россиянки Мирры Андреевой в финале французского выставочного турнира Negomental Open de Bourg-de-Peague. Об этом сообщили организаторы соревнования:

«По причинам, которые находятся вне нашей воли, и учитывая геополитический конфликт в Украине, Марта Костюк не сможет сыграть в финале Negomental Open».

Ранее Марта Костюк объяснила согласие на матч против россиянки тем, что организаторы турнира предложили ей хорошие финансовые условия и согласились с ее принципиальной позицией относительно совместных фотографий и рукопожатий с представительницей страны-агрессора.