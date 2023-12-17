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17 декабря 2023, 13:16 |
2708
8

Марта Костюк не сыграет против россиянки из-за «геополитического конфликта»

Об этом сообщили организаторы выставочного турнира

17 декабря 2023, 13:16 |
2708
8
Марта Костюк не сыграет против россиянки из-за «геополитического конфликта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет против россиянки Мирры Андреевой в финале французского выставочного турнира Negomental Open de Bourg-de-Peague. Об этом сообщили организаторы соревнования:

«По причинам, которые находятся вне нашей воли, и учитывая геополитический конфликт в Украине, Марта Костюк не сможет сыграть в финале Negomental Open».

Ранее Марта Костюк объяснила согласие на матч против россиянки тем, что организаторы турнира предложили ей хорошие финансовые условия и согласились с ее принципиальной позицией относительно совместных фотографий и рукопожатий с представительницей страны-агрессора.

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Марта Костюк Мирра Андреева
Источник Instagram
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naverland
Кинули Марту
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+4
roman75zpr
«З причин, які знаходяться поза межами нашої волі" - це Марта побачила коментарi про себе на цьому сайтi ))
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+3
ALKOSruLKA
...і бабла не заробила, і з лаптями замазалася....
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+3
Sashamar
Мабуть Андрєєва відмовилась. Бо як ідейна стка вона не може дати суперниці заробити гроші, які потім можуть піти на ЗСУ.
(До речі, начебто подала на французське громадянство. Ідейні рашисткі вони всі такі)
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+3
anacreon
Буде феєрично, якщо це сама руська відмовилася, поки Костюк спокійно збиралася грати. Чи організатори злякалися політичного срачу і самі оговталися.
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+2
micha(ZAKARPATTJA)
А як же донат на ЗСУ? 
Ответить
+1
serhiy
От сволота-"геополітичний конфлікт" ,а може війна !!!
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0
Mr Voevudskiy
Взаднюю подрубила
Получается зрада х2, ибо обещала хороший донат на зсу
Ответить
0
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