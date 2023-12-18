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18 декабря 2023, 06:23 | Обновлено 18 декабря 2023, 06:38
378
0

Новый турнир ФИФА. Стал известен формат Межконтинентального кубка

В соревнованиях примут участие победители клубных турниров всех континентов

18 декабря 2023, 06:23 | Обновлено 18 декабря 2023, 06:38
378
0
Новый турнир ФИФА. Стал известен формат Межконтинентального кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА официально объявила формат нового Межконтинентального кубка, который будет проводиться с 2024 года. Соревнования будут состоять из двух этапов. В них примут участие победители главных клубных турниров всех континентов.

На первом этапе победитель Лиги чемпионов Азии или победитель Лиги чемпионов Африки сыграют на своем домашнем стадионе против победителя Лиги чемпионов Океании.

Победить этого раунда в финальном раунде сыграет либо с победителем Лиги чемпионов Азии, либо с победителем Лиги чемпионов Африки. При этом Азия и Африка будут чередоваться в качестве хозяев каждый год.

Победители Кубка чемпионов КОНКАКАФ сыграют с победителями Кубка Либертадорес. Противостояние будет состоять из одного матча на домашнем стадионе одного из клубов. Хозяин поля в первом розыгрыше будет определяться жеребьевкой, а права на проведение будут меняться каждый год.

Плей-офф. Победители двух предыдущих этапов сыграют друг с другом за несколько дней до финала на том же нейтральном поле, где пройдёт финал.

В финале победитель плей-офф сыграют с победителем Лиги чемпионов УЕФА на нейтральном стадионе. Команда, которая выиграет матч получит трофей Межконтинентального кубка.

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ФИФА Лига чемпионов Лига чемпионов Азии Лига чемпионов Африки Лига чемпионов КОНКАКАФ Кубок Либертадорес
Источник ФИФА
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