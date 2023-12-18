Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Ливерпуль – МЮ установил зрительский рекорд за последние 60 лет
Англия
18 декабря 2023, 03:56 | Обновлено 18 декабря 2023, 04:00
337
0

Матч Ливерпуль – МЮ установил зрительский рекорд за последние 60 лет

На «Энфилде» был аншлаг

18 декабря 2023, 03:56 | Обновлено 18 декабря 2023, 04:00
337
0
Матч Ливерпуль – МЮ установил зрительский рекорд за последние 60 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 17 декабря, на матче 17-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» (0:0) был установлен рекорд посещаемости домашней арены мерсисайдцев – стадиона «Энфилд» – за последние 60 лет.

Сообщается, что на трибунах во время игры было 57 158 зрителей.

Это самый высокий показатель посещаемости на домашнем матче «Ливерпуля» со времен игры с «Бернли» в Кубке Англии в 1963 году.

Любопытно, что, согласно официальным данным, вместимость «Энфилда» составляет 53 394 зрителя.

По теме:
Где хейтеры? Онана – со-лидер АПЛ по сухим матчам
Морган назвал самого лучшего из партнеров Зинченко по Арсеналу
Таблица АПЛ. Арсенал с Зинченко вернул лидерство, Мудрик с Челси – 10-й
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков травмировался. Известно, насколько серьезным является повреждение
Футбол | 17 декабря 2023, 14:36 3
Цыганков травмировался. Известно, насколько серьезным является повреждение
Цыганков травмировался. Известно, насколько серьезным является повреждение

Украинский полузащитник может пропустить следующий матч «Жироны»

Отбились. Манчестер Юнайтед отобрал очки у Ливерпуля
Футбол | 17 декабря 2023, 20:25 27
Отбились. Манчестер Юнайтед отобрал очки у Ливерпуля
Отбились. Манчестер Юнайтед отобрал очки у Ливерпуля

Ливерпуль имел подавляющее преимущество на протяжении практически всего матча

Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ
Футбол | 18.12.2023, 03:44
Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ
Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ
Снова Кепа? Назван голкипер, который сыграет в следующем матче Реала
Футбол | 17.12.2023, 17:50
Снова Кепа? Назван голкипер, который сыграет в следующем матче Реала
Снова Кепа? Назван голкипер, который сыграет в следующем матче Реала
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Футбол | 17.12.2023, 14:28
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
16.12.2023, 20:04 21
Футбол
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
16.12.2023, 12:52 3
Футбол
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
16.12.2023, 07:05 2
Бокс
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
16.12.2023, 06:59
Футбол
«Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера
«Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера
16.12.2023, 10:58 1
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
17.12.2023, 12:46
Другие виды
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
17.12.2023, 07:40 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем