Матч Ливерпуль – МЮ установил зрительский рекорд за последние 60 лет

В воскресенье, 17 декабря, на матче 17-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» (0:0) был установлен рекорд посещаемости домашней арены мерсисайдцев – стадиона «Энфилд» – за последние 60 лет.

Сообщается, что на трибунах во время игры было 57 158 зрителей.

Это самый высокий показатель посещаемости на домашнем матче «Ливерпуля» со времен игры с «Бернли» в Кубке Англии в 1963 году.

Любопытно, что, согласно официальным данным, вместимость «Энфилда» составляет 53 394 зрителя.