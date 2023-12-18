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  4. Модрич отметился голом в 19-м сезоне подряд
Испания
18 декабря 2023, 01:54 | Обновлено 18 декабря 2023, 01:55
63
0

Модрич отметился голом в 19-м сезоне подряд

Хорват поразил ворота «Вильярреала»

18 декабря 2023, 01:54 | Обновлено 18 декабря 2023, 01:55
63
0
Модрич отметился голом в 19-м сезоне подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

В воскресенье, 17 декабря, полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал автором одного гол в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», в котором «галактикос» победили со счетом 4:1.

38-летний хорват отличился как минимум один раз в 19 сезонах подряд, начиная с 2005 года. Модрич три сезона кряду забивал голы в составе загребского «Динамо», четыре, будучи игроком «Тоттенхэма», и 12 – в составе «Реала».

В нынешнем сезоне Лука Модрич провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что Модрич установил рекорд среди футболистов-ветеранов «Реала».

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Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Opta
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