Модрич отметился голом в 19-м сезоне подряд
Хорват поразил ворота «Вильярреала»
В воскресенье, 17 декабря, полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал автором одного гол в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», в котором «галактикос» победили со счетом 4:1.
38-летний хорват отличился как минимум один раз в 19 сезонах подряд, начиная с 2005 года. Модрич три сезона кряду забивал голы в составе загребского «Динамо», четыре, будучи игроком «Тоттенхэма», и 12 – в составе «Реала».
В нынешнем сезоне Лука Модрич провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал три ассиста.
Ранее сообщалось, что Модрич установил рекорд среди футболистов-ветеранов «Реала».
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