Модрич установил рекорд среди футболистов-ветеранов Реала
Предыдущее достижение держалось 26 лет
Поединок 14-го тура Ла Лиги против «Кадиса» (3:0) стал особенным для 38-летнего полузащитника «Реала» Луки Модрича.
Хорватский футболист провел свой 161-й матч за «сливочных» с того момента, как ему исполнилось 35 лет, и по этому показателю он стал рекордсменом, обойдя вратаря Франсиско Буйо, который выступал за мадридский клуб с 1986-го по 1997-й.
Отметим, что в общей сложности в нынешнем сезоне Модрич, который в январе может оказаться в одном из клубов Саудовской Аравии, сыграл за «Реал» во всех турнирах 16 поединков, голами не отличался, записав на свой счет две результативные передачи.
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