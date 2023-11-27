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Испания
27 ноября 2023, 18:35 | Обновлено 27 ноября 2023, 18:41
794
1

Модрич установил рекорд среди футболистов-ветеранов Реала

Предыдущее достижение держалось 26 лет

27 ноября 2023, 18:35 | Обновлено 27 ноября 2023, 18:41
794
1
Модрич установил рекорд среди футболистов-ветеранов Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Поединок 14-го тура Ла Лиги против «Кадиса» (3:0) стал особенным для 38-летнего полузащитника «Реала» Луки Модрича.

Хорватский футболист провел свой 161-й матч за «сливочных» с того момента, как ему исполнилось 35 лет, и по этому показателю он стал рекордсменом, обойдя вратаря Франсиско Буйо, который выступал за мадридский клуб с 1986-го по 1997-й.

Отметим, что в общей сложности в нынешнем сезоне Модрич, который в январе может оказаться в одном из клубов Саудовской Аравии, сыграл за «Реал» во всех турнирах 16 поединков, голами не отличался, записав на свой счет две результативные передачи.

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Лука Модрич Реал Мадрид Кадис - Реал
Источник Marca
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JLF
161-й матч відколи виповнилось 35? Підкажіть, а який матч, відколи виповнилось 33? Може й там ювілей? Що за дивні "досягнення"?
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